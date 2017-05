Buscan transparentar el otorgamiento de subsidios

(ADN).- Los legisladores Marcelo Mango y Carina Pita (FG-FPV), presentaron un proyecto para que en Río Negro se transparente el otorgamiento de subsidios que otorgan los poderes Ejecutivo y Legislativo. La iniciativa retoma la propuesta que en este sentido relizara la ex parlamentaria Ana Piccinini en 2013, para erradicar el uso político y discrecionalidad del recurso.

“Entendiendo que se debe insistir en esta propuesta ya que la arbitrariedad y el uso electoral de los subsidios sigue estando vigente en el Poder Ejecutivo de la provincia, es que presentamos -con algunos cambios- este proyecto de ley”, expresó Mango. “No existe en nuestra provincia un seguimiento y control riguroso por parte de los Órganos de Control que sigan minuciosamente el otorgamiento de subsidios garantizando a la ciudadanía el adecuado empleo de los recursos públicos”, recordó Pita.

En tanto, Mango expresó que “ha habido un manejo discrecional y clientelar de los fondos públicos y que –además- denota una mala planificación y organización del Estado rionegrino; porque esos fondos deberían destinarse a través de políticas públicas, planes y programas; no a través de subsidios. Si las políticas públicas estuviesen bien planificadas, el dinero público establecido y aprobado en el Presupuesto, se distribuiría -por ejemplo- a través de programas”.

Respecto del procedimiento que contempla el proyecto de ley, la legisladora Pita explicó que “todos los expedientes de solicitud de Subsidios provinciales o nacionales para el caso de que la Provincia haga de intermediario en la gestión de otorgamiento o pago, una vez confeccionados en el área de origen, serán girados a la Comisión de Control y Seguimiento. Recepcionado el expediente de solicitud de subsidio por la Comisión, esta deberá en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles de dicha recepción, poner a consideración su tratamiento en el Orden del Día respectivo”.

Finalmente, Mango manifestó que “es preciso terminar con estas prácticas que incluso llegan a casos extremos. A modo de ejemplo, durante el año 2015 (año de elecciones provinciales), el Poder Ejecutivo rionegrino entregó aportes y subsidios no reintegrables a diversas organizaciones por $183.733.303,56. Si bien los aportes fueron entregados a lo largo del 2015 y publicados en el Boletín Oficial de manera diferida, los picos más altos de entrega se registraron durante los meses previos a las elecciones que consagraron la reelección de Alberto Weretilneck como Gobernador”.

“Durante el mes de febrero, por ejemplo, se entregaron más de $ 20.000.000 en aportes; $50.000.000 en el mes de marzo, y en el mismo mes de las elecciones, los subsidios alcanzaron los $ 25.000.000. En este grupo se incluyen los subsidios integrados a UATRE por $5.250.000, y el Sindicato de Obreros y Trabajadores de la Fruta ($5.000.000) cuyos titulares, José Liguen y Rubén López respectivamente, se consagraron legisladores provinciales en esa misma elección. En el primer semestre del año 2016 el monto de los aportes no reintegrables ascendió a $20.814.738,62, lo que indica cómo baja sustancialmente la entrega de subsidios en un año no electoral. Estos datos demuestran, que es necesario regular el otorgamiento de los aportes y subsidios no reintegrables, para erradicar el uso político y la discrecionalidad con la que históricamente se han manejado estos recursos del estado”, concluyó Mango.