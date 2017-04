Voto silencioso. ADN

El gobernador tendría en sus manos el último relevamiento que le encargó a la consultora ECO. Los datos siempre requieren un minucioso análisis para evitar falsas interpretaciones y luego, los más convenientes se hacen conocer.

Hasta el momento hay silencio. La encuesta está guardada bajo siete llaves. Hay un cerrojo que evita filtraciones. Por lo general la información la recibe primero Weretilneck, la comparte con su círculo íntimo, luego –con algunos retoques- se socializa en una reunión ampliada, generalmente en la Residencia de los Gobernadores y por último se hacen conocer algunos números a través de canales que llegan al periodismo y a voceros calificados que replicarán los datos.

Hasta ahora nada de esto sucedió. El silencio da paso a la especulación. Los datos, si bien siempre le dan bien al gobernador sobre otras figuras de la oposición, no serían los esperados. Cae la imagen y guardan relación con la poca presencia del gobierno en estos últimos meses no sólo de este año, sino que viene con ausencia política desde el 2016. Basta recorrer la información oficial. No hay anuncios, se perdió la iniciativa política.

Ya no alcanza con que el gobernador recorra cada punto de la provincia, que por otra parte últimamente se remite sólo a los parajes y determinadas localidades. De las ciudades de mayor caudal electoral se destaca su retorno a Bariloche, ciudad en la que estuvo practicamente ausente desde el asesinato del oficial de Policía Lucas Muñoz.

No basta con recorridas si luego no llegan las respuestas a las demanda, con el agravante de la sobrecarga de un gabinete anodino, con ministros sin personalidad y que como la carretilla caminan sólo cuando se los empuja.

En el gobierno comienza a asomar una preocupación. Sigue con ventajas comparativas ante lo que se para enfrente, pero la brecha se achica. Weretilneck consideró necesario cerrar causas abiertas. No lo dio más tiempo de Rubén López, ante reiteradas defensas tan inútiles como creíbles y le pidió que renuncie. También terminó con las paritarias con el propósito de alejar conflictos. Llamó a los docentes a otra mesa de discusión y acordó. El tema de los descuentos por los días de huelga pasó a otro nivel. Cataplasmas para calmar dolores.

La estrategia de la principal fuerza de oposición está circunscripta a la crítica y denostación personal del gobernador, que alcanza ahora también al presidente del bloque de JSRN, porque se proyecta como el candidato del oficialismo a vencer. No plantea el presidente del PJ propuestas políticas para los rionegrinos, o no las tiene o prefiere un estilo que pudo ser redituable hace años para su progenitor. Hoy no alcanza.

Hay temor al voto silencioso. Son altos los ìndices en la franja de NS/NC .Ese voto que surgió a la luz en las elecciones de Carlos Soria vs César Barbeito y en los comicios de Weretilneck vs Pichetto, que le dio al gobernador un porcentaje de votos superior al 50%, y que en igual porcentaje tuvieron Martín Doñate para diputado nacional y Daniel Scioli en la Nación. El revés fue para el senador rionegrino.

Para Cambiemos ese voto silencioso está en todo el país y es en apoyo al gobierno de Mauricio Macri. El oficialismo nacional pronostica un triunfo nacional, fuerte en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y también con muchas posibilidades en Río Negro. Es más, dirigentes nacionales de Cambiemos sostienen que el único camino que le queda a Weretilneck es sumarse al macrismo. Traspiran optimismo.

Esto dice Cambiemos, con una euforia de hincha previa a un mundial. Los encuestadores señalan que por el contrario Mauricio Macri está mal en Río Negro y que su representante en la cámara baja del Congreso, Sergio Wisky no levanta su imagen negativa. No hay polarización en Río Negro porque no hay polos atrayentes ni de uno u otro sector. La pelea es Weretilneck-Martín Soria.

Los temas que ha instalado como ejes de campaña el gobierno nacional están en las pantallas de la televisión y las redes sociales, pero no son parte de la cotidianeidad de los rionegrinos, aun cuando existan votantes que busquen em el cuarto oscuro la boleta de Cambiemos para dar su apoyo al presidente.

Acá hay otros problemas distintos de la agenda que instalan los medios porteños. Problemas que tienen responsabilidad en el gobierno central, como la fruticultura, el cierre de comercios, la caída de la actividad económica, los tarifas de los servicios, la desocupación, la pérdida de los reembolsos patagónicos, entre otros, que se suman a la carencia que tiene Cambiemos de figuras, dirigentes de relieve y que sean conocidos por la sociedad, incluso hoy el radicalismo no tiene a nadie para ofrecer en la alianza, salvo que se recurra a algún apellido de raigambre radical, o sea proponer “al hijo de …”

Hay un agravante. El gobierno nacional no logra convencer quee sus políticas ayudarán a la Patagonia y que su esfuerzo no está unicamente en la Pampa Húmeda y el corredor del NOA. El tema petrolero amenzada con convertirse en un problema. Todo el esfuerzo nacional está en Vaca Muerta, las demás explotaciones tienen equipos parados sin trabajar, no hay nuevas perforaciones y esta situación hoy amenaza a unos 800 trabajadores del petróleo en Santa Cruz y a 1800 en Chubut. El precio internacional del crudo se estancó en 50 dólares, mienras el precio sostén en el país (barril criollo) ronda los 60 dólares.

¿Cómo piensa Cambiemos la estrategia electoral? Juega todo en la figura de Macri y especialmente de Vidal, íconos que se supone van a transferir votos a los candidato del oficialismo. En Río Negro se piensa lo mismo de Weretilneck, que hará ganar a su “elegido” paseándolo por todo el territorio, incluso con un buen desempeño en Roca, la trinchera del sorismo.

En Juntos Somos Río Negro todos depositan su confianza en el gobernador. No hay opinión propia ni sugerencias. La campaña será como las batallas del Cid Campeador, atado a la silla de su caballo Babieca, asustando a los moros con su sola presencia. El discurso la defensa de los intereses rionegrinos, que será verosimil si se aleja de Mauricio Macri.

Otros piensan que ese voto silencioso se encamina al peronismo, como ya lo hizo en el 2011. Esa responsabilidad pareciera no estar hoy en María Emilia Soria y en su hermano que persiste en abroquelarse en su ciudad. El comportamiento de FpV es imposible de pronosticar. Los intendentes no están contenidos por el partido y dialogan con el gobierno porque deben conducir sus comunas, muchos incluso con el acompañamiento de los legisladores de su circuito; el pichetismo no define su coto de militancia y el kirchnerismo, compuesto por varios sectores trabajan con la mira en el 2019.

Resta aún un paso fundamental que marcará el ritmo de la campaña. El gobierno apuesta a sancionar el endeudamiento en una cifra millonaria en dólares para el Plan Castello. La pregunta surge de por sí. ¿Logará esta herramienta …El gobierno nacional le aprobará la toma de créditos internacionales…?

Unos y otros saben que Weretilneck con dinero pone la maquinaria en marcha en pocos días. Y “Papá Noel”, bolsa al hombro, vuelve a recorrer la provincia con su candidato a diputado nacional.

El silencio alcanza a Magdalena Odarda. La senadora del ARI es un competidor interesante en Río Negro, pero divide votos. ¿A quién perjudica?. ¿A quién beneficia?. En este tipo de elecciones la experiencia indica que el oficialismo es benefactor de múltiples candidaturas y competidores. Pero nada es seguro.