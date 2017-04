Soria dijo que en Catriel al gobierno no le fue bien

(ADN).- El Gobierno salió a “gritar un gol que no es tal” señaló el presidente del PJ e intendente de Roca, Martín Soria sobre las elecciones de convencionales municipales de Catriel. Indicó que al oficialismno no le fue bien y “sacaron muchos menos votos que en la elección anterior” y la oposición obtuvo 9 convencionales.

Reiteró su crítica al Plan Castello y calificó de “irresponsable a Weretilneck” a quien criticó porque cambió el rumbo que había impuesto el extinto Carlos Soria en la administración provincial. Tampoco faltaron calificaciones irónicas para con el legislador Alejandro Palmieri. Las declaraciones del jefe comunal roquense fueron publicadas en el sitio Bariloche2000.

El jefe comunal roquense dijo que fue llamativo el festejo del partido del gobernador y señaló que funcionarios del oficialismo se instalaron toda la semana en Catriel y que “estaban tan preocupados que gastaron fortunas” y luego “sacaron muchos menos votos que en la elección anterior”.

Soria manifestó que la elección “me deja muy contento” y criticó a JSRN porque “salen a gritar un gol, que me parece que no es tal”.

Manifestó que le encantaría competir con Weretilneck, en las elecciones a la gobernación, pero indicó que “no puede” aunque se reforme la Constitución. Sobre la posibilidad de una acuerdo electoral de JSRN con la legisladora Odarda señaló: “viste que hay gente que da para todo”.

Soria también se refirió a las obras prometidas con el ingreso de los fondos petroleros y que no se hicieron porque “la plata desapareció y las obras no están”. Mencionó a los hospitales de Catriel, Las Grutas o Allen. Además, hizo referencia a la nueva ciudad administrativa en Viedma; tres gimnasios, nueva cárcel y polo tecnológico, en Bariloche, y otras, a la vez que recordò que denuncias penales por los fondos desaparecidos y las obras inconclusas.

Se refirió también al plan Castello y criticó que “es más de lo mismo”. Hizo un paralelismo con el “cuento chino que hizo Saiz al finalizar su gestión”. Lo calificó como la posibilidad de que el gobernador “nos siga endeudando a todos los rionegrinos, esta vez por 580 millones de dólares, con la pantalla de que van a hacer un montón de obras” y agregó que “no decimos no porque no, planteamos que tenemos una provincia muy mal administrada por una persona que no puede cumplir con ninguna de las obras que le promete a la gente”.