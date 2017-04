NE: “Hay que construir un Frente transversal”

(ADN).- Los referentes provinciales de Nuevo Encuentro pidieron construir un Frente transversal para consolidar en Río Negro un espacio, plural y diverso, basado en un proyecto político. En ese sentido criticaron que las dicusiones pasen por los nombres para 2017 y 2019. Y reclamaron que la construcción esté alejado de las internas partidarias.

“La potencia transformadora de la política está relacionada indefectiblemente con su capacidad de acumular diversidad de ideas y tradiciones para amalgamarlas en un proyecto político” reflexionaron, en referencia a “la preocupación de que en nuestra provincia la discusión pase por especular acerca de posibles candidaturas y no por las propuestas que se pretenden llevar al Congreso Nacional”.

Leandro García y Matías Chironi advertieron que “el Frente para la Victoria o el Frente Ciudadano en Río Negro no deben estar atados a la resolución de la interna de un partido político en particular, sino a la reconstrucción de la base de sustentación de un proyecto político. Más claramente, el Partido Justicialista debe resolver su interna hacia dentro de su propio espacio y recién ahí buscar encabezar el Frente, no al reves. El Kirchnerismo no debe quedar subordinado a la interna del PJ”, reforzaron.

“Somos conscientes que en las elecciones de 2017 se juega mucho para el país y para nuestra provincia. Debemos evitar la resignación, las soluciones individuales y los oportunismos para lograr que todo el descontento se manifieste claramente en una alternativa política que enfrente ese proyecto excluyente desde el Congreso Nacional”.

“Creemos que en 2017 se juega la validación o el rechazo a un proyecto dañino para los trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y productores. No se puede especular, el Frente Para la Victoria debe construir una nueva mayoría reconociendo que la única figura con vocación de oponerse es Cristina Fernandez de Kirchner. Massa es una caricatura de Macri”, agregaron.

Los dirigentes kirchneristas aseguraron que “en Río Negro la gente sabe bien quiénes han acompañado a Macri en este primer año y medio de claros retrocesos”, y por eso “Nuevo encuentro, el PJ, el Frente Grande, Kolina, e incluso el Frente Ciudadano, deben ocuparse de la construcción de un espacio transversal, que recupere dirigentes, ideas y proyectos de distintos sectores para construir una alternativa en 2017 y 2019 y que no dude en oponerse a Macri o cualquier expresión de continuidad”, evaluaron.

Por último, Chironi y García expresaron: “Creemos que para consolidar ese espacio, plural y diverso, como una alternativa real en Rio Negro es necesario estar con la gente que sufre las consecuencias de este plan brutal de ajuste y transferencia a los ricos, enfrentando ese proyecto en las calles, alentando más participación popular, generando más organización, y políticamente articulando un proyecto de Provincia productivo e inclusivo, que ponga todo su potencial al servicio de las mayorías”.