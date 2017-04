Denuncian “persecusión judicial”. ¿Ley mordaza?

(ADN).- El bloque del Frente para la Victoria denunció “persecución judicial” a partir de una causa que le iniciara -de oficio- el fiscal Juan Puntel al legislador Nicolás Rochás por sus declaraciones en medios de comunicación. En pleno, la bancada opositora consideró que están siendo “perseguidos por decir la verdad”. Y aseguraron que hay otras denuncias en curso en su contra.

En ese sentido plantearon que cuando se inicia un expediente, la Justicia puede habilitar escuchas telefónicas. “Con lo que está ocurriendo en el país, “nos parece que eso es un acto de intimidación”. “No podemos ser acusados ni perseguidos por nuestra opinión” dijo el presidente Alejandro Marinao en conferencia de prensa”.

Los legiladores denunciarán penalmente -en las próximas horas- al fiscal Puntel por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Al respecto, Rochás dijo que “sabiendo sobre la inmunidad parlamentaria que tengo por mi condición de legislador, avanzó igual en una denuncia basada en una opinión”. De todos modos, se presentó a la Justicia ni bien fue notificado.

“La causa es por una apreciación que hice sobre Facundo López”, explicó Rochás. “Dije que es el operador político de Weretileck, una declaración que no constituye delito alguno” agregó, y se mostró sorprendido por la acción del Fiscal.

Cabe recordar que los parlamentarios del FPV habían advertido públicamente sobre “un posible pacto de impunidad, entre lo peor del Poder Judicial y el gobierno provincial”, horas antes de la lectura de la sentencia al ex juez Juan Bernardi en la causa por corrupción de menores.

Esto podujo, después del fallo que condenó a Bernardi, una reacción del oficialismo. El vocero fue el legislador Facundo López, quien acusó a Rochás de “denunciador serial, sin fundamentos”. La respuesta de Rochás, sirvió a Puntel para iniciar la causa.

“Ya nunca sabremos si aquella sentencia contra el ex Juez Bernardi resultó cambiada. De lo que sí tenemos certeza es que nuestra crítica no fue inocua y menos aún inoportuna” subrayaron hoy los legisladores del FPV.

La bancada emitió un duro comunicado donde denuncia que esta acción no es aislada y que pone en riesgo la libertad de opinión sin ser perseguidos ni encarcelados, consagrada en la Consitutición.

El comunicado

Fuimos acusados, denunciados de modo ilegítimo y estamos siendo perseguidos por decir la verdad, la misma verdad que muchos saben pero tienen miedo de decir y ahora entendemos acabadamente por qué.

Pero no estamos acá para quejarnos de una denuncia absurda, que sólo revela ignorancia jurídica por parte de nuestros pares del oficialismo. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para hacer pública la Denuncia Penal, que todos los integrantes de este Bloque Legislativo presentaremos contra el Agente Fiscal Juan Pedro Puntel y el Fiscal Adjunto José Chirinos, ambos integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro.

Estos dos funcionarios judiciales han cometido un claro Abuso de Poder contra un integrante de este bloque, han armado una causa penal de oficio, han citado a declarar por medio de la fuerza pública a un legislador, y finalmente, han interrogado judicialmente a ese legislador por manifestaciones políticas emitidas en el ejercicio de su mandato.

Por si fueran pocas las graves irregularidades cometidas, le han asignado a la carátula de la causa judicial que ellos armaron, el carácter de “supuesto denunciante” al mismo legislador cuya inmunidad parlamentaria violentaron.

Afortunadamente, nuestro compañero de bancada supo defender la garantía que la Constitución nos otorga para representar al pueblo: Nuestra voz, nuestra opinión, que debe estar libre de condicionamientos y persecuciones. Nuestras opiniones políticas por las que no debemos ser acusados, ni interrogados judicialmente, y NI SIQUIERA MOLESTADOS, tal como lo expresa la Constitución Provincial en su artículo 128.

Pero el problema no está sólo en lo ocurrido, que sin lugar a dudas fue muy grave. El mayor problema es que tal como se revelara en ese acto irregular, existirían otras causas (ignoramos cuantas), de idénticas características, también iniciadas “de oficio” y donde se ignoran quienes serían los “supuestos denunciantes” y quienes los “supuestos denunciados”.

Nuestra provincia no está ajena al contexto político-judicial que vive el país. Todos los días vemos noticias que dan cuenta de causas truchas, armadas con el sólo fin de justificar intervenciones telefónicas. La utilización del espionaje no es una novedad en esta provincia, no incluye sólo a dirigentes políticos, sino también a periodistas, sindicatos, dirigentes deportivos o sacerdotes. La novedad, la triste y penosa innovación, es que nunca habíamos asistido al armado de causas de oficio, que son precisamente de similares características a las que en Buenos Aires han servido para justificar “legalmente” el espionaje.

Por ese motivo los hemos convocado, no sólo para repudiar la persecución a nuestros compañeros de bancada, no sólo para anunciar la denuncia penal contra los dos funcionarios que vulneraron la inmunidad parlamentaria, sino fundamentalmente a alertar a todos los rionegrinos del temor de estar siendo espiados, o que se estén orquestando “supuestas causas judiciales” en nuestra contra.

Pese a ello, también decirles a rionegrinos: que nos censuraran, que seguiremos cumpliendo con nuestro deber como principal fuerza opositora. Controlando al gobierno y denunciando a los delincuentes, por más poder que crean tener.

Finalmente, al Poder Judicial le pedimos:

-que mejoren,

-que sean dignos de los cargos que ocupan,

-que no nos persigan por opinar lo mismo que el pueblo piensa de ustedes

-que no violen la Constitución y no cometan delitos

-que no consoliden la impunidad en la provincia

Señores Jueces y Fiscales: Hagan Justicia.