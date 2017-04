Buscan alternativas para mejorar el aprendizaje

(ADN).- El Miniterio de Educación busca alternativas para mejorar el aprendizaje de los alumnos rinegrinos, especialmente en el secundario. Los resultados de la evaluación Aprender 2016, muestran una preocupante falla. La mayoría de los exámenes de matemáticas y lengua 5º año dieron por debajo del nivel básico. Ello, sumado a los altos índices de repitencia y abandono, encendendieron las alarmas.

El debate es amplio. Sin embargo, el Ministerio insiste que estos datos son suficientes para acordar que el actual sistema no está dando respuestas satisfactorias a los alumnos. Del estudio, se desprende que la diferencia entre la escuela primaria y secundaria es enorme respecto de la adquisión de conocimientos de los alumnos y su rendimiento académico.

Por ello, considera fundamental la puesta en marcha de la nueva escuela secundaria.

“Hay que enseñar de otra manera”, dijo la ministra Mónica Silva al presentar los resultados del Aprender en Río Negro. “La escuela está moldeada en sistema industrialista” evaluó, y dijo que ESRN tiende a cambiar los parámetros para aggionarse a los nuevos tiempos.

Uno de los temas que dijo se pondrán en debate (como política a largo plazo ya que sus resultados se verán con el tiempo) es la capacitación docente. En ese sentido explicó que poco más del 30% de los docentes de matemáticas están especializados, es decir, son profesores de matemáticas. Los demás, son idóneos (contadores, arquitectos, ingenieros, ect). Solo los profesores de historia y educación física están preparados como corresponde.

Es por ello que se trabaja en un esquema de capacitación combinado entre los Institutos de Formación Docente provinciales y la Universidad de Río Negro.

Otro tema que surge del estudio es la diferencia entre escuelas públicas y públicas de gestión privada. Allí hay mejores logros en calificaciones avanzadas.

El método define los resultados de las pruebas como: “por debajo del nivel básico”; “básico”; “satisfactorio”; y “avanzado”. La evaluacion se hizo en 3º y 6º grado de primeria y 2º y 5º año de secundaria. En las instancias más avanzadas de primaria y secundaria fueron de tipo censal (es decir, todo el curso) y en las más principiantes muestral (solo algunos alumnos), y fueron calificados en Lengua, Matemática y Ciencias Sociales.

Silva indicó -basada en el muestreo- que los resultados no difieren entre escuelas ni por pertenencia social. Los errores en los que incurrieron los alumnos son fallas de aprendizaje común. Y que la diferencia entre el sector público y el privado, es que éste último, tuvo mejores índices de calificaciones avanzadas.

La Ministra también evaluó que la repitencia no es garantía de aprendizaje. Y demostró que los alumnos que vuelven a cursar el año no aprenden ni incorporan conocimiento en esa doble instancia. “Sí es un castigo”, dijo. Por eso, la nueva escuela secundaria tendrá una forma diferenciada de adquirir conocimiento y de evaluación. “Esto no quiere decir que no haya pruebas” advirtió la titular de la cartera educativa.

Se trata -dijo- de contener a la mayor cantidad de alumnos posibles, bajar los índices de repitencia y abandono, y logarar que los chicos aprendan los contenidos básicos para poder continuar con sus vidas adultas, en la Universidad o en el mundo del trabajo.

Uno de los grandes problemas de la secundaria rionegrina es que no forma alumnos con capacidad para enfrentar un estudio superior.

Silva dijo que el 21% de las escuelas en Río Negro es de gestión privada. Y apuntó a mejorar la escuela pública porque “debe educar a todos y a todas”. “La educación da oportunidades iguales”, reflexionó. Y pidió acompañamiento de la comunidad educativa (maestros, profesores, preceptores, auxiliares y padres) para lograr un proceso de transformación.