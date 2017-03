Wisky: “No descartamos una alianza con Juntos”

(ADN).- El diputado nacional Sergio Wisky (Cambiemos) no descartó una alianza con el oficialismo provincial. Aseguró que la intervención al PRO es un hecho. Dijo que podría haber PASO si no hay acuerdos. Y puntualizó que las candidaturas tienen que representar a la gente, no las internas.

En diálogo con Frecuencia VyP, se explayó sobre la interna en Cambiemos. Aseguró que es “inminente” la intervención del PRO. Según pudo saber ADN, el interventor no sería de Chubut. El jueves se oficializa en conferencia de prensa.

También planteó que si no hay acuerdos con sus socios del radicalismo, podría haber PASO en el macrismo rionegrino. Sobre ese punto prefirió un “acuerdo”, pero no esquivó la posibilidad de ir a internas. Sin embargo, pidió que la selección de candidatos contenga a la mayoría, porque “deben representar a la gente”, “no a los sectores internos”. “El candidato debe ser convocante”, subrayó.

Pero al ser consultado si podría haber un acuerdo con el partido de Alberto Weretilneck, dijo: “No descartamos una alianza con Juntos”. Si bien no especificó si esa fusión incluye al radicalismo, ni en qué términos se desarrollaría, dejó abierto el camino, y alentó los rumores políticos y las críticas del Frente para la Victoria, sobre la sociedad partidaria entre Provincia y Nación.