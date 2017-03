Paritaria: 6×4=18 y la teoría del trimestre fantasma

(ADN).- Alberto Weretilneck ratificó que la última oferta a los docentes es del 18% en tres tramos. El gobernador se mantiene en la idea que los aumentos salariales deben ir al ritmo de la inflación y la recaudación, para no comprometer las finanzas de la provincia ni aumentar el déficit. Pero el debate hoy es cuál es la inflación anual.

En Bariloche, Weretilneck dialogó con el Noticiero Seis. “Nosotros vamos a abrir todas las puertas del diálogo que sean necesarias, pero no tenemos más ofertas para hacerles, porque la oferta del 18% era la máxima que podíamos hacer”. Y consideró que el ofrecimiento es “aceptable”, porque además cuenta con la posibilidad de “volver a analizar en septiembre qué pasó con la inflación”.

El gobernador insite en la proyección del índice de inflación que hizo Nación en el Presupuesto 2017: 17%. Incluso, acercó una propuesta salarial a UnTER en espejo con la que María Eugenia Vidal hizo a los docentes bonaerenses: 18% en tramos y cláusula gatillo.

Pero algunas mediciones indican que las inflación anual será del 24%.

“Si nosotros miramos hoy los índices inflacionarios del primer trimestre, estamos en un 5,5 ó 6%. Si esto lo multiplicamos, estamos hablando de un 18%”, argumentó Weretilneck. Pero el año tiene cuatro trimestres. “Si la inflación supera ese porcentaje, nos sentamos a ver de qué manera podemos corregir la pérdida del salario de los trabajadores”, prometió.

De las propias declaraciones del gobernador se infiere que también la administraciónn rionegrina está analizando que la inflación estará por encima del 18%. Y que Weretilneck no sacó mal la cuenta sino que deja abierta la negociación. ¿Por qué no se agrega el cuarto trimestre?. Porque las proyecciones actuales son mensuales: enero, febrero y marzo arrojaron índices entre el 1,8% y 2%. Pero en Laprida y Belgrano hay confianza (por las estimaciones de la Casa Rosada) que los números irán bajando, y no se llegará al 24%.

“Sería ilógico acordar un aumento que supere la inflación”, razonan en el Gobierno.

Además, el gobernador tiene un dato adicional. La Dirección de Estadísticas y Censos midió que, en Río Negro, la inflación de enero fue del 1,24% y febrero 1,52%. Falta marzo. Pero incluso adquiriendo ritmo nacional (2%) estará por debajo del 6%.

En épocas de estrechez financiera y recursos escasos, el ingenio está al servicio de las negociaciones. Weretilneck sacó su propia calculadora y dejó en la nebulosa el último trimestre. Ahora falta la respuesta del gremio, que hará sus propios cálculos.