Michetti destacó que no organizan la marcha del 1 de abril

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, habló con Ronen Szwarc, en FM Delta 90.3, manifestó que el gobierno no tiene tiempo de convocar a la marcha que se organiza para el 1 de abril, en apoyo al presidente Mauricio Macri, y que es “un disparate que ellos la organicen”.

“Nosotros no estamos organizando la marcha del 1 de abril”,aclaró Michetti y dijo que “si hay manifestaciones porque quieren expresar un apoyo al gobierno, están bienvenidas. Con el nivel de tareas y trabajos que tenemos, es una locura pensar que el gobierno se encargue de organizar las columnas de una marcha”.

Michetti se refirió a la situación del país y señaló que “Vamos a salir adelante y ya tenemos indicadores que lo demuestran” y aclaró que hay grupos minoritarios que no pueden sostener el hecho de estar fuera del ejercicio del poder y que no se gobierne como ellos quieren. Agregó que “hay gente que quiere el poder para poder robar”.

Respecto a los reclamos salariales, indicó que es imposible vivir con 9 mil pesos. “Creo que el paro es una situación extrema. Muchas veces la situación fue peor y los docentes no hicieron paro. No podemos pagar más porque el gobierno está saliendo de una fricción enorme en donde muchos indicadores demuestran que la situación fue peor que en 2001”.

“Creo que es terrible que tengamos la situación docente actual. Para mi el docente es una de las personas mas importante de la sociedad, pero no estamos en condiciones de aumentar el salario docente a la par de la inflación. La Provincia está fundida”, señaló la vicepresidente y destacó que “no somos mala gente, lo sostenemos porque tenemos convicción. Es una pena enorme que los chicos estén sin clases”.

Michetti destacó en su reportaje que “no hay un deseo o no deseo en el Poder Ejecutivo con respecto a que Cristina Kirchner esté presa o no. Tenemos opiniones personales que nos vamos a guardar porque no es función del Ejecutivo”.