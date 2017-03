Las dos CTA marcharon en Viedma contra el “ajuste”

(ADN).- Los gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores marcharon hoy por la capital provincial y organizaron un “contra-acto” afuera de la Legislatura, donde repudiaron el tope salarial impuesto por el Gobierno y criticaron el “ajuste” que se viene. Además, ratificaron que no comenzarán las clases.

La manifestación recorrió las calles de Viedma pasando por los edificios públicos. Unas 600 personas se encolumnaron detrás de las banderas gremiales.

Patricia Cetera aseguró: “6 y 7 no empiezamos las clases”. La dirigente docente planteó que aún hay escuelas que no están en condiciones. Dijo que el gremio detectó que, por ejemplo, no se hicieron las limpiezas en los tanques de agua. Pidió paritarias libres y rechazó el aumento del 17%.

La titular de la UnTER aseguró que no habrá enfrentamintos con la Policía porque los agentes “son trabajadores”. Y les recordó que la lucha por los salarios que llevan adelante, los beneficia a todos.

Por su parte, el secretario General del SITRAJUR, Pablo Barreno, criticó el operativo policial que con vallas separó a los legisladores y funcionarios de los trabajadores. Y advirtió que los gremios estarán todos los días que sean necesarios en la calle para lograr el aumento “que corresponde”. Pidió la unidad sindical y aseguró: “no nos vamos a bajar los pantalones”.

Rodolfo Aguiar redobló la apuesta y pidió un aumento salarial del 40%. “No para ganar, sino para no perder nuestro poder adquisitivo”. Criticó a los dirigentes gremiales que “quieren quedar bien con Dios y con el Diablo”. Denunció un “ajuste brutal”, y evaluó que con los recortes anunciados por el Gobierno están en riesgo los servicios escenciales del Estado.

El líder de ATE también criticó el vallado y dijo que “allá, detrás de esas vallas, esconden a dirigentes que aubsan de nuestra niñas”.

Aguiar planteó que además de los salarios, los gremios ciudarán los recursos naturales. Criticó la entrega de tierras a extranjeros y la falta de cuidado del agua, la contaminación de los ríos y lagos.

Por último, Jorge Molina, titular de la CTA, leyó un petitorio que entregaron en la Legislatura. Una comisión integrada por los líderes sindicales llevó el documento. La Policía, impidió el paso a la prensa que no pudo registar el momento del encuentro con las autoridades del Poder Legislativo.

Molina aseguró que le pedirán al Gobernador que se ponga al frente de la defensa de los intereses de los rionegrinos, y vaya a pelear a Buenos Aires los fondos que corresponden para evitar el “ajuste” en Río Negro.

Los gremialistas coincidieron que “el despilfarro” y el “endeudamiento” no fue responsabilidad de los trabajadores que son los que hoy pagan las consecuencias.