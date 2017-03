La crítica a los CEO´s viene desde adentro

(ADN).- El dirigente Ricardo Velez, salió a cuestionar la falta de política en el macrismo. Dijo que son buenos CEO´s pero malos dirigentes. Aseguró que no hay notificación oficial de la intervención al PRO. Denunció que quieren borrar cualquier vestigio del PPR. Y criticó al coordinador del Ministerio del Interior, Juan Martín: “tiene prácticas peronistas-kirchneritas”.

El dirigente de Cambiemos dialogó con Radio Patagonia y dijo que “oficialmente la Presidenta (María Piedrabuena) no tiene información sobre la intervención”. Contó que solo conoce los “rumores” y espera la conferencia de prensa para interiorizarse sobre los motivos.

En ese sentido se quejó: “no obtuvimos explicaciones por la intervencion, no hubo diálogo”. Velez, junto a otros dirigentes, viajaron a Buenos Aires y no fueron atendidos por el Presidente Nacional del PRO. “El Presidente de la Nación y e Jefe de Gabinete hablan de diálogo y eso es lo normal en un país democrático, pero una intervencion es como un golpe”, graficó.

“Hicimos un acto de fe con Macri, cambiamos el nombre de un partido de 40 años (PPR), creimos en la institucionalidad, pero en este caso no se aplica”, rezongó. Y aseguró el diputado Sergio Wisky y Juan Martín fueron los que pidieron la intervención.

Sobre la constitución del partido, dijo: “aceptamos esta situación (de traspasar el sello del PPR al PRO) pero no somos CEO´s. En política se charla. No hay intervenciones porque no me gusta tu car. Así es en las empresas, te echan, te pagan y listo”.

En otro tramo de la entrevista criticó a Juan Martín: “Es un personaje inagarrable. Habla del cambio pero es puntero calificado, porque es director del Banco Nación pero trabaja en Río Negro”. “Viene de Chubut, no tiene el ritmo de la politica rionegrina”. “Se la pasa descalificando. Ese no es el cambio”.

También dijo que “la gestion de Juna Martín en Río Negro es pésima: se peleó con la UCR, con nosotros, con todos…”. Y se quejó porque en la intervención “actúa como un peronista-kirchnerista. Se maneja así porque quiere ser diputado”.

“Quieren hacer desaparecer al PPR, para generar un PRO puro”, denunció.