Escándalo en una licitación de obras

Un momento incómodo vivió el intendente José Luis Zara, en el acto de apertura de sobres realizado hoy en su despacho comunal, para obras de iluminación LED en las avenidas Constitución Nacional y Perón.

Tal como estaba previsto, el empresario Pablo Rutigliano (hijo) de la empresa FyV Construcciones, que quedó afuera de la licitación pública, se presentó para impugnar el acto licitatorio, hecho que finalmente no se pudo concretar, informó el DiarioLaPalabra.

La situación por momentos se tornó escandalosa, con acusaciones cruzadas entre el empresario y el intendente.

José Luis Zara respondió a las recriminaciones y tildó de “mentiroso” al empresario, lo cual hizo que el diálogo sea caldeado entre ambos, por lo que tuvieron que intervenir otros funcionarios que formaban parte de la mesa donde se iba a llevar adelante la apertura de sobres para obras de iluminación.

Zara, visiblemente ofuscado, le aseguró que iba que iba a llamar a la Policía si no se retiraba, lo que finalmente ocurrió.

El empresario reiteró ante sus pares y funcionarios que “no se respeta el principio de igualdad” al no poder adquirir por vencimiento de plazos los pliegos para presentarse a la licitación que finalmente se llevó a cabo hoy.

Sí en cambio, tuvo acceso a los pliegos para la licitación de mañana, donde se concursarán obras de bajo presupuesto.

“Que un intendente me eche es un atropello en todos los aspectos, legales, jurídicos y de derechos, es algo que no puedo tolerar como ciudadano y como argentino, y como parte de una empresa que quiere trabajar”, dijo Rutigliano

“Esto es una vergüenza, que se me impida impugnar, y ojalá que los ciudadanos de Patagones se den cuenta del intendente que tienen”, agregó muy molesto.

Reconoció que “estaban vencidos los plazos” y explicó que lo que se exigió es “un principio de igualdad”.

“Lo voy a denunciar judicialmente y políticamente, es una vergüenza, llamando como si fuese un patotero a la fuerza Pública para sacarme del lugar, y el tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos”, continuó.

“Tendrán que separarlo del cargo. Una persona que es intendente no puede llamar a una persona mentirosa si no tiene argumentos; y no está cumpliendo la función como corresponde”, finalizó.