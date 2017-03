El intendente de General Roca, Martín Soria, realizó hoy la apertura de sesiones del Concejo Deliberante donde hizo un repaso de las obras que se hicieron durante el 2016. “Somos la ciudad que más creció en todo Rio Negro, eso es porque seguimos trabajando como quieren los vecinos, siempre en acción”.

Hizo durante todo su discurso el contraste con las administraciones nacional y provincial que, a su juicio, “prometen y no hacen nada”. Por eso dijo que “es saludable marcar la diferencia, porque no somos todos iguales”.

Resaltó que será otro año difícil para el país y la provincia, al aludir a la retracción económica, la pérdida de puestos de trabajo y el retroceso en servicios básicos a pesar de los tarifazos, aunque señaló que “Roca va seguir batiendo récords en obras e inversiones”.

Soria también resaltó la buena salud de las finanzas municipales y agradeció por eso a los vecinos que siguen cumpliendo con sus tasas al día, “vamos a superar el año con superávit, sin deuda, 14 años sin deuda y con superávit, esa es la diferencia con este irresponsable de Weretilneck que va a sumar deudas por 8 mil millones de pesos, deuda que van a tener que pagar nuestros hijos y nietos, están hipotecando y endeudando el futuro de los rionegrino”.

El intendente expresó: “Soy de los que cree que esa claridad y la contundencia en la acción de Gobierno se miden por la eficacia, la eficiencia con la que se cumple el objetivo propuesto, que no es sino algo tan básico, tan sencillo como poder comparar entre lo que se le prometió a los vecinos y lo que se hizo en consecuencia para poder mostrar y marcar la diferencia, porque no todos somos iguales. Son los vecinos en definitiva los destinatarios de toda acción de gobierno, quienes diferencian entre aquellos que decimos y hacemos y aquellos otros que solo se dedican a prometer mentiras que después no se cumplen”.

Soria repasó algunas de las obras concretadas en el año 2016 en distintos Barrios, como 16 cuadras en Barrio San Martín, mas de 3.000 metros de cordón cuneta en Barrio Andrade, 22 cuadras de asfalto y cordón cuneta en Barrio Universitario y Barrio Covitur, 21 cuadras de pavimento en Barrio Los Olmos, en Barrio Don Carlos, Quintu Panal, cordón cuneta en Stefenelli, obras de tendido de energía eléctrica en Barrio Aeroclub, Colonia 17 de Octubre, la continuación de la ampliación del Paseo del Canal Grande, la reconversión del alumbrado publico con tecnología led sobre toda la calle Tucumán y luego en la Avenida Roca, entre otras.

“Eso es marcar la diferencia, decía Soria, lo dijimos y lo hicimos, esa es la diferencia. nosotros aquí en Roca no nos dedicamos a prometer tres veces lo mismo, no nos dedicamos a mentirle a los vecinos, no nos dedicamos a hacer anuncios de licitaciones por obras que después nunca arrancan, no prometemos obras que después no se hacen, por eso Roca no se detiene”, afirmó Soria.

El Intendente se refirió también a la Ruta 22, criticando al gobierno nacional por la Audiencia Pública que aún no se llevó a cabo para definir el mejor proyecto para la nueva traza y por la falta de fondos prometidos para la construcción de las 231 Viviendas en Roca.

Promediando su discurso, el Intendente reseño un ambicioso plan de obras para el presente año, mencionando entre otras la inauguración del pavimento e iluminación peatonal en la calle Damas Patricias desde Evita hasta Jorge Newbery. La terminación e inauguración de la ampliación del paseo del Canal Grande, desde el puente de la calle Mendoza hasta el puente de Jujuy, en ambas márgenes con otras 8 hectáreas de parquización y senderos con iluminación peatonal para disfrutar en familia. La inauguración del nuevo Museo Municipal de Bellas Artes de la ciudad en la planta superior de la Terminal de Ómnibus de Media y Larga Distancia. La construcción de dos puentes, uno en el Barrio La Rivera y otro en la calle Jose Ingenieros y Australia, que va a beneficiar al Barrio Brentana.

También anunció la nueva rotonda en la intersección de las calles Rosario de Santa Fe y Jorge Newbery, calle América y Colón donde ya se comenzó a trabajar en el anillo vial de más de 11 cuadras de nuevo asfalto y cordón cuenta que va unir a esa nueva rotonda desde la calle Rosario de Santa Fe hasta la calle Jilgueros y desde Jilgueros hasta San Juan. Terminación de la plaza del Barrio de las 112 Viviendas. Ensanche de la calle Villegas desde la calle Damas Patricias hasta la Ruta 6, abarcando un total de 14 cuadras con un ensanchamiento de 13 a 15 metros de nuevo asfalto y cordón cuneta. Construcción de otra nueva rotonda en el corazón de la ciudad, sobre el paseo de las vías del tren y la intersección de la calle La Pampa para mejorar la conectividad, agilizando y descomprimiendo el transito sobre las calles 9 de Julio y 25 de Mayo con nuevas dársenas de estacionamiento a 45 grados. Comienzo de la obra de tendido de alumbrado público en el asentamiento del barrio Aeroclub. Pavimento y cordón cuneta de la calle Venezuela, desde Posadas hasta Jujuy. Llamado a licitación para construcción de más de 28 cuadras de cordón cuneta en el Barrio Tiro Federal. Nuevas luces peatonales de toda la calle San Martín, desde San Juan hasta Mendoza. Puesta en marcha del plan de Pavimentación Integral que va posibilitar la conectividad en diferentes sectores y barrios de Roca, un proyecto que comprende la ejecución de 80 cuadras de nuevo pavimento que van a servir para integrar y conectar con asfalto, los barrios desde la periferia hacia el centro de la ciudad.

Soria finalizó sus palabras agradeciendo a cada vecino por el acompañamiento, “por el esfuerzo compartido para seguir soñando y haciendo juntos la ciudad que queremos”.