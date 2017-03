En el hospital de Cipolletti siguen las medidas de fuerza

Los trabajadores hospitalarios de Cipolletti, resolvieron en una asamblea realizada esta mañana, continuar con la medida de fuerza “ante la falta de una respuesta concreta por parte del Minstro de Salud”. Piden la anulación del decreto de recorte de horas extras y guardias y cuestionan la privatización encubierta con derivaciones al sector privado, de la Salud Pública.

Además, seguiràn en asamblea permanente y movilización, contra el recorte de horas y guardias dispuestas por el gobierno provincial, porque entienden que “esta medida no hace más que vaciar al Hospital de personal y de verdadera atención de la población. Al gobierno parece no importarle la salud de la población, sosteniendo mentiras como que las horas recortadas no eran necesarias. y que no afectan al Hospital”.

Los trabajadores convocaron a una asamblea para el próximo lunes para disponer las medidas de fuerza de la semana y resolvieron su adhesión a los paros convocados por ATE Y CTA.

Resolvieron también continuar con la denuncias a la población de la verdadera realidad del Hospital Cipolletti, a la vez que se solidarizaron con los trabajadores Hospitalarios de General Roca.