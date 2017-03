El STJ explicó al SITRAJUR el plan de eliminación de roedores

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, recibió hoy al SITRAJUR para abordar la preocupación del gremio por conocer detalles del programa de desratización que está implementando el Poder Judicial en el edificio central de Viedma.

Del encuentro también participaron el vocal Enrique Mansilla, y el Administrador General, Sergio Baroni.

Los funcionarios recordaron que desde noviembre se viene ejecutando un plan de eliminación de roedores, a través de la contratación de una empresa. Frente a las inquietudes planteadas por el sindicato, el STJ se comprometió a remitir un pormenorizado informe al gremio, que confeccionará el responsable de Seguridad e Higiene que recientemente incorporó el Poder Judicial.

El informe, que ya fue solicitado de manera perentoria al profesional, deberá contener la totalidad de las acciones implementadas y el estado de situación, de manera que puedan ser cotejadas con la visión de otros profesionales, como requirió el sindicato.

Finalmente, se requirió información de carácter urgente al Director del Cuerpo de Investigación Forense, Gerardo Chiodetti, quien remitió al STJ el informe donde consigna: “Consultado el Dr. Alejandro Marenco, a cargo de la Dirección del Hospital A. Zatti de Viedma, me informa que a la fecha no han tenido ningún caso de leptospirosis en el Hospital, y que hay internado un paciente de 13 años de edad derivado de San Antonio con un cuadro séptico y afectación multivisceral que está siendo estudiado y si bien dentro de los diagnósticos diferenciales posibles está la leptospirosis, todavía no hay confirmación de cuál es el germen causante de su patología”.

“Considerando lo expuesto, opino que no existe a la fecha un riesgo cierto de contagio de leptospirosis en el ámbito del edificio de Tribunales de Viedma que pueda indicar la no concurrencia de funcionarios, personal o público al mismo, si bien habiéndose detectado la presencia de roedores corresponde tomar medidas para su erradicación”, expuso el profesional en su informe.