El factor López y la “inactividad” legislativa

(ADN).- El presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Alejandro Marinao, criticó la “inacción” legislativa, pidió que “al menos” comience el trabajo en Comisiones “porque hay muchas iniciativas que esperan tratamiento”, y vinculó el parate al “factor López”.

Marinao consideró, en diálogo con Frecuencia VyP, que como aún no está resuelta la situación del legislador oficialista Rubén López (acusado de abuso sexual y en uso de licencia), no hay convocatoria al trabajo parlamentario. “Hace más de tres semanas que se abrió el período ordinario, y todavía no arrancó ni siquiera el trabajo en comisiones”,se quejó.