El ex de Vidal fue a ver al Indio y plantó a Macri

(ADN).- Fuerte revuelo en Cambiemos por el plantón que el intendente de Morón le hizo al Presidente de la Nación. Ramiro Tagliaferro avisó que no podía recibir a Mauricio Macri en su distrito porque viajaría a Olavarría, al show del “Indio” Solari. La Casa Rosada había planificado allí el relanzamiento del PROCREAR.

Tagliaferro, ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, obligó a cambiar el escenario politico a último momento y trasladarlo hasta San Miguel.

El sábado, el mandatario encabezó finalmente el relanzamiento del plan PROCREAR para la construcción de viviendas, un anuncio esperado por el entorno del jefe de Estado para recomponer la relación con la clase media. “Estamos para anunciar algo histórico, una revolución para el crédito hipotecario”, aseguró Macri rodeado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro Rogelio Frigerio y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez -el anfitrión-, además de su antecesor Joaquín de la Torre, actual ministro provincial.

El Ministerio del Interior, del que ahora depende el programa de viviendas, había elegido a Morón como escenario para el relanzamiento tras analizar los complejos de PROCREAR en ejecución en la provincia de Buenos Aires. Pero la negativa de Tagliaferro a oficiar de anfitrión obligó a modificar los planes, publicó Infobae.

Al mediodía del viernes, el acto se trasladó a Bella Vista, en la localidad de San Miguel, y los encargados de la seguridad del jefe de Estado tuvieron que apurarse en revisar el nuevo lugar del anuncio. Desde el entorno presidencial creyeron inconveniente relanzar el programa de viviendas sin la presencia de Tagliaferro, que optó por no cancelar su asistencia al recital que el “Indio” Solari brindó esa noche en Olavarría y que quedó bajo sospecha tras la muerte de dos fanáticos. “Lo de Morón es insólito, pero se resolvió rápido. No se puede creer que un intendente prefiera irse a un recital antes de recibir al Presidente”, explicó un funcionario que participó de la organización del anuncio. Desde Presidencia abundaron, sin embargo, en que el apuro por el cambio de distrito no hizo peligrarlo.

De hecho, el anuncio, clave de cara a las elecciones, estuvo a punto de postergarse hasta ayer, pero se impuso la insistencia de Frigerio de realizarlo el sábado con la presencia de Macri y para cortar una semana de malas noticias. En principio, el relanzamiento iba a ser encabezado por Frigerio, pero el mandatario pidió estar. Además de los mencionados, el ministro Nicolás Dujovne y el secretario de Vivienda, Domingo Amaya, también fueron de la partida.

Tagliaferro es uno de los jefes comunales puros del PRO que se enfrentó a Martín Sabbatella en Morón y que accedió a la intendencia en diciembre del 2015, junto a un grupo de dirigentes que ganaron otros municipios del conurbano bonaerense, como Néstor Grindetti, Martiniano Molina o Diego Valenzuela.