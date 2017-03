Crisis frutícola: impositivamente los productores se sienten asfixiados

“Impositivamente los productores primarios se sienten asfixiados al punto de que muchos en Río Negro por cumplir con sus obligaciones priorizan sus compromisos y al momento de atrasos, la AFIP ha llegado al punto de pedir la inhibición de sus cuentas llevando adelante inclusive ejecuciones judiciales sin contemplación alguna de cada situación”, señalaron chacareros en una reunión con la senadora Magdalena Odarda, que estuvo acompañada por los concejales Miguel Aninao y Alejandra Villagra de Cipolletti, Edgardo Martín de Allen y Claudio Correa de Fernández Oro.

En encuentro fue en Cipolletti y participaron el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández; el presidente de la cámara de productores de local, Carlos Zanardi, y otros dirigentes como Edgar Artero.

Hernández dijo que “los productores que no han podido afrontar sus compromisos contributivos no lo han hecho por el simple hecho de que no les alcanza, el costo de producción sigue estando muy alto y las moratorias que la AFIP nos da son casi millonarias, inalcanzable para nuestra economía” y señaló que “desde que pusieron la guía electrónica para el movimiento de fruta, cualquier productor termina siendo Responsable Inscripto, esto significa que es el fin del Monotributo, un total atraso”.

Como ejemplo de la situación, relató que “tenemos casos en Cipolletti por ejemplo, de una productora quien tiene su esposo con cáncer que puso en venta su chacra: ella es víctima de los bajos precios percibidos por ello el estado debe tomar urgente intervención porque este escenario ya se está generalizando”.

“Ante estos casos debemos generar herramientas de incentivo para que no que se sigan cerrando las tranqueras porque de este modo permitimos el cese de mas fuentes laborales en nuestra región”, aseveró Odarda.

La senadora rionegrina manifestó que “vamos a necesitar un esquema fiscal especial para la fruticultura, que contemple sus particularidades para fomentarla, sino, pareciera que quieren que desaparezca de la faz del alto valle para dar paso al petróleo no convencional” y agregó que “en este contexto los chacareros están en una situación de total desventaja y desprotección”.