Australia y Nueva Zelanda, como modelo productivo

(ADN).- Productores ganaderos bovinos y profesionales vinculados al sector, fueron a Neva Zelanda y Australia para desarrollar un modelo productivo similiar en Río Negro. La comitiva estuvo integrada por 36 personas a las que el Gobierno les financió el viaje.

La idea era incorporar en esta región, tecnología y genética utilizada en aquella región del mundo. Ambos países poseen actitudes agroecológicas similares a las patagónicas y, el uso de las razas Hereford y Angus, es coincidente con las razas que predominan en los campos de Río Negro.

Australia está considerada como la primera exportadora de carne en el mundo, seguida por Estados Unidos, Nueva Zelanda y Argentina, lo que demuestra su importancia en el desarrollo de las mejores razas de carne en el mundo.

La idea de este viaje -según informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- comenzó a gestarse en un grupo de productores y profesionales de Cambio Rural INTA Valle Medio, quienes movidos por su interés en incorporar nuevas tecnologías en sus campos, diseñó este viaje de 18 días para acercarse a la realidad productiva y comercial de estos dos importantes exponentes mundiales en la materia.

En búsqueda de financiamiento para concretar la gira, el pedido de asistencia económica llegó al Gobierno, y desde la Subsecretaria de Ganadería armó una línea de crédito dentro del Programa Ganadero Bovino, específica para tal fin. El MAGyP decidió apoyar esta iniciativa por considerarla coincidente con su política de desarrollo pecuario, por lo que ofreció en calidad de préstamo el importe del viaje.

El mismo deberá pagarse en los próximos dos años con una devolución a valor producto cada 4 meses en el caso de los productores. Los profesiones que participan tendrán el mismo período de tiempo para reintegrar el dinero pero deberán hacerlo a través de pagos mensuales.

Con esta posibilidad, se amplió la cantidad de interesados en participar de este viaje que, no sólo incluye productores de Adolfo Alsina, Pichi Mahuia, Avellaneda y Roca, sino que incorporó profesionales y docentes de las Universidades de Río Negro y Comahue, INTA y Gobierno de Río Negro.

El viaje comenzó el pasado 12 de marzo en Nueva Zelanda donde, dentro de un extenso itinerario, los integrantes de la comitiva rionegrina visitarán emprendimientos y campos, como el invernador de carne vacuno Silver Fern Farms en la región de Waikato. También estarán en Merchiston lugar de uno de los más grandes y exitosos Angus Studs de Nueva Zelanda, que produce carne orgánica enteramente sobre pasturas y suplementos a base de pasturas.

Otras paradas en el recorrida serán la emblemática estancia de Haldon que posee 22.000 hectáreas, 8.000 ovejas Merino superfino, 1.000 cabezas de ganado vacuno (Hereford y Angus), 6.000 ciervos rojos y, la estancia Lime Hills Hereford, campo que también cuenta con una explotación mixta.

La gira incluirá también la empresa Alpine Pastures Ltd que vende 10.000 cabezas de vacuno principalmente Angus y cruzamiento de Angus/Hereford.

Una vez en Australia, los productores y profesionales se reunirán con especialistas genetistas de la AGBU – Animal Genetics and Breeding Unit University of New England. Y mantendrán encuentros con distinguidos productores para analizar temas como la industria, genética y manejo de pastizales. También se visitará el Área Industrial de Bomen (matadero de ganado, procesamiento y embalaje de carne), la Escuela de Ciencias Veterinarias y Animales de la Universidad Charles Sturt, el Centro Graham para la Innovación Agrícola y el Centro Fred Morley, que tiene un foro anual para los productores de ovejas y ganado.

El recorrido del grupo rionegrino está previsto que concluya el día 29 de mazo con la vuelta a la ciudad de Buenos Aires.