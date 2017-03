A siete meses de la aparición del cuerpo del policía Lucas Muñoz

“Cada dia que pasa es doloroso para la familia, mucho más cuando llega el 10, que nos recuerda la imagen cuando encontramos el cuerpo y más aún cuando después de siete meses estamos como cuando recién empezamos, con las expecativas de que tal vez mañana se sepa algo, día tras día pensando qué es lo que pudo haber pasado”, expresó el hermano del oficial asesinado en Bariloche, en declaraciones que publica el sitio digital Bariloche2000.

Javier Muñoz destacó que el caso su hermano es “enigmático” y recordó a otros hechos que han quedado impunes en Río Negro y agregó que “uno piensa en esos casos y piensa será así, quedará en el olivido, será un nombre más, uno se aferra a que al menos con el correr del tiempo se pueda llegar a esclarecer”.

Indicó que pasado siete meses sin ningún dato, esto “habla de que no quieren que se sepa” y dijo no entender que no sepan qué pudo haber pasado en la policía, “que se manejen de una manera tan impune que secuestren y maten a una persona y no se sepa nada”.

Consultado respecto a la respuesta del gobierno, dijo que “no hemos tenido, el ministerio de seguridad nunca se acercó a la familia, desde el día en que se fue cuando apareció el cuerpo hasta hoy, ni siquiera le dio las condolencias a mi mamá” a insistió que “desde un principio no le dieron la importancia que tenía que tener el hecho de que se haya secuestrado a un efectivo de la policía, cómo puede ser que no hayan querido encontrar a un policía, si hubieran querido lo huieran encontrado, hubiesen dado vuelta Barilohe”.