Los agentes de la Policía de Río Negro se quejan por el adelanto salarial y la falta de aumentos reales. Desde ya, lo hacen en estricto off the record ya que no pueden ventilar quejas ni tienen gremio que los represente.

Las primeras reacciones que cosechó ADN son las de Viedma. Pero se esperan más desde Bariloche y Roca, dos regiones “alejadas” del poder político, más “díscolas” y renuentes a los acuerdos como el que se anunció ayer, relataron algunos integrantes de la fuerza.

La Poli espera aumentos reales, superiores al 17% porque entienden que con eso no alcanza. Por ahora, sobreviven “a la gorra”.