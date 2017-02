“Faltan jueces y micrófonos”. La frase le pertenece a un camarista. Descontextualizada, podría ser escandalosa. Pero la referencia es a que los magistrados tienen mucho trabajo por la cantidad de causas que tramita la justicia rionegrina y debería -según esta visión- haber más funcionarios.

Pero no solo falta recurso humano. También faltan otras herramientas. Por ejemplo, micrófonos. Ultimamente se están desarrollando varias audiencias de juicios que generan gran interés público, y la falla recurrente es el audio. El edifico del Poder Judicial no está preparado para la cobertura de medios en los juicios. No hay conexión a internet, el sistma de audio es deficiente, el sector asignado a la prensa, estrecho.

Ahora que se impone la reforma del Código Procesal Penal y que los juicios por jurados podrían ser una constante, habrá que adptar las salas de audiencias.