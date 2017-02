Corrupción de menores: Bernardi cuestionó la imputación en su contra

(ADN).- El ex juez Juan Bernardi declaró hoy en la primera audiencia del juicio oral y público que lo tiene como imputado junto a Julio Antueque, por falicitación de la prostitución y corrupción de menores. Se quejó por las impresiciones de la imputación que hizo el Fiscal, por lo que -dijo- lesiona su derecho a defensa. Mañana comenzarán los testimonios.

“Así es muy difícil defenderme”, dijo Bernardi. El ex juez (a contramano de la costumbre de las defensas) decidió declarar en el primer día del juicio. Julio Antueque, se abstuvo.

El planteo del ex magistrado radica en que no existen puntos concretos en la acusación, lo que complica su defensa. Según Bernardi, hay vaguedad en los hechos. Sin embargo, y repondiendo a la carátula de la causa, negó conocer a la víctima, dijo que solo compartió con ella solo unas horas en un asado en su chacra, y aseguró no haber tenido ningún tipo de relación, ni ese ni otro día.

El fiscal, Hernán Trejo, escribió en su acusación que el ex juez promovió la corrupción de una menor que ejercía la prostitución, con dinero y otros favores, en al menos dos oportunidades. Y que el contacto con la víctima fue a través de Antueque, quien trabajaba en su chacra y era amigo de la joven.

Bernardi volvió a relatar los mismos sucesos que cuando declaró en el juicio político en su contra, que determinó su destitución.

Reiteró que el único contacto que tuvo con la joven fue en su chacra en el marco de un asado que duró dos horas. Y que quien llevó a la denunciante -junto a otras personas- fue Antueque, por la relación de amistad que los unía. “Hasta ese momento, yo no habia visto ni había tenido contacto con ninguna de las personas que fueron al campito ese día”, aseguró.

La defensa encabezada por Manuel Mazza, formuló tres preguntas a Bernardi para cimentar su estrategia, basada en demostrar la inocencia de Bernardi. Incluso, dejó en evidencia que la descripción que se hizo de la chacra, no es la del acusado.

Por el contrario, Trejo hizo hincapié en su relación con Antueque (tanto por el vínculo laboral, como las situaciones que lo tuvieron como juez en causas de protección con el joven), el conocimiento con la víctima y un contacto con ella a través de Facebook.

También ventiló que Bernardi actuó en una causa que había tenido como protagonista a la víctima. Tema que el ex juez minimizó por haber sido subrogante en la composición de un Tribunal.

Mañana a las 8.30 se reanundan las audiencias con testimonios. El primero sería el de la joven que hizo la acusación. No se sabe si será público, ya que era menor al momento de los hechos.