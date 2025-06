Primer contacto «breve y cordial» entre Kicillof y Cristina

(ADN).- Cristina Fernández de Kirchner confirmó su candidatura como diputada por la tercera sección electoral y puso en marcha la campaña bonaerense. Tras hacer una proclama en favor de la unidad del peronismo en el prime time televisivo, la expresidenta dio un paso más: le envió un mensaje a Axel Kicillof para avanzar en el armado electoral.

«Hablaron, breve y cordialmente. Quedaron en que vuelven a hablar en estos días», aseguraron cerca del gobernador a Página/12. La conversación entre la expresidenta y el mandatario bonaerense fue leída en ambos campamentos como un primer paso concreto hacia la unidad del peronismo, en un escenario electoral marcado por la fragilidad de los partidos políticos y la urgencia de reordenar fuerzas. Desde el entorno de Sergio Massa, en tanto, agregaron: “Sergio va a estar donde el peronismo, el país y la gente lo necesiten”.

Hasta el martes, cuando se le preguntaba a CFK por qué no hablaba con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, respondía con una fórmula que desdramatizaba la situación: “Cualquiera que quiera hablar conmigo puede”. Como ejemplo, suele mencionar que conversa “todas las semanas” con Sergio Massa, aunque exclusivamente sobre economía. La aclaración explica por qué aún no había definido con el tigrense si él encabezará la lista en la primera sección electoral, aunque asegura que le “encantaría” que lo hiciera. La titular del PJ considera que los desencuentros con el gobernador son “tensiones lógicas” de cara a una elección y confía en que finalmente lograrán confluir en unidad, porque nadie “se suicida”. Kirchner repite en público y en privado que “con la unidad no alcanza, pero evita catástrofes”. Y que “hay derrotas y derrotas”.

La confirmación de su candidatura dejó sin efecto las especulaciones sobre su lugar en el armado electoral. En La Plata no se mostraron sorprendidos. La presidenta del PJ ya lo había deslizado a su círculo cuando sobrevolaba la posibilidad de un desdoblamiento en la provincia. Kicillof desdobló y Cristina cumplió: será la cabeza de lista en la tercera sección, el bastión más fuerte del peronismo bonaerense. “No hay que creer que la política es un escalafón. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos. Tenés que ir al lugar donde más servís”, le dijo al periodista Gustavo Sylvestre en una transmisión inusual que alcanzó los ocho puntos de rating y más de 140 mil usuarios conectados a través de YouTube, un reflejo de la centralidad de su figura.

Ayer, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anticipó en el streaming Gelatina que CFK se comunicaría con Kicillof: «Ella siempre busca hablar con Axel. De hecho, si no lo llamó y no hablaron, sé que seguramente se está dando durante el día de hoy. Cristina no tiene ningún problema, al contrario, de llamarlo a Axel. O lo hizo, o lo hará durante el día de hoy». El llamado, según explicaron a este diario, «es el puntapié para dejar atrás a los intermediarios y lograr que se pongan al frente del armado”. Todavía persiste cierto malestar por los dichos de Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Kicillof, quien en declaraciones radiales pidió disciplina legislativa para “acompañar a mano alzada y sin chistar todos los proyectos del Ejecutivo”.

En público, la expresidenta expresó su desacuerdo con la decisión de separar y adelantar un mes los comicios provinciales respecto de las elecciones nacionales. Si bien aclaró que “no le pediría a ningún gobernante que cambie su decisión”, desde su entorno explican que el desdoblamiento partió de dos supuestos que ya no se verifican: que La Libertad Avanza y el PRO competirían por separado, y una medición del gobierno de Santiago del Estero que analizaba cuánto tiempo le tomaría al electorado distinguir entre ambas boletas. Sin embargo, esa proyección quedó desactualizada: en la provincia de Buenos Aires, la derecha irá unificada, y, como dato adicional, el gobernador Gerardo Zamora resolvió que en su distrito las elecciones se celebren de manera concurrente, el próximo 26 de octubre.

Cristina también suele señalar que la reducción en la cantidad de mesas electorales en las escuelas bonaerenses se debió a los protocolos sanitarios impuestos durante la pandemia, que exigían mayor distanciamiento. Pero ahora, asegura, podría retomarse el esquema anterior, que habilitaba más mesas por establecimiento y agilizaba la organización del acto electoral.

Aun así, la expresidenta puso manos a la obra: “Ya está. Creo que entonces es ir a trabajar, ayudar, poner el hombro para que el peronismo pueda hacer la mejor elección posible en la provincia de Buenos Aires”. El primer spot que circuló reza: «No hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades». Para la exmandataria, un buen resultado en territorio bonaerense le dará oxígeno al armado nacional de cara a octubre. CFK insiste en que no se trata de evitar que “la motosierra cruce la General Paz”, como expresó el sábado Kicillof durante el lanzamiento de su corriente política, sino de algo más profundo: “La motosierra ya entró en los hogares”, repite ante quienes la frecuentan.

En cuanto a Sergio Massa, excandidato presidencial del Frente de Todos, su entorno asegura que “le importa más la unidad de quienes no estamos de acuerdo con las políticas del gobierno que una candidatura personal” y que “va a trabajar para que gane el peronismo”. Cerca del tigrense descartan las versiones que lo ubican encabezando la lista de la primera sección electoral y aseguran que está enfocado en definir la distribución de los dirigentes del Frente Renovador tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial. Este miércoles se reunirá con intendentes para empezar a delinear el mapa, y la semana próxima habrá un encuentro de su espacio político en la provincia de Buenos Aires.