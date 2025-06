(ADN).- «La aprobación de la Ley de Reiterancia en Río Negro es un avance, pero no alcanza». La frase, contundente, pertenece al dirigente de La Libertad Avanza, Damián Torres quien indicó que «sabemos que para que los delincuentes estén presos se necesita más que una ley: hace falta cambiar el modelo de justicia y seguridad de raíz, como está impulsando nuestro presidente Javier Milei».

El ex apoderado de JSRN respaldó la posición adoptada por el legislador libertario, César Domínguez, en la última sesión legislativa donde se aprobó el cambio al Código Procesal.

«No hay justicia eficaz si no respaldamos a nuestras fuerzas de seguridad, si no designamos jueces que hagan cumplir la ley en tiempo y forma, y si no exigimos formación constante a quienes tienen en sus manos la libertad o el castigo de los delincuentes. Una justicia lenta, ideologizada y alejada del sentido común solo beneficia al crimen», puntualizó el abogado viedmense.

Y ponderó que «nuestro gobierno (nacional) ya empezó ese cambio: con el sistema acusatorio, el juicio por jurados y el compromiso de transformar la justicia en algo que defienda a las víctimas, no a los victimarios. Pero para ir a fondo, necesitamos más diputados y senadores que acompañen reformas clave como Ficha Limpia y la eliminación de privilegios para los corruptos».

«Desde Río Negro vamos a seguir dando esta batalla. Porque no hay libertad posible sin seguridad ni justicia real», sentenció.