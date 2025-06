No hay acuerdo y Bariloche no tiene defensor del Pueblo

(ADN).- Mañana miércoles vence el mandato de la todavía defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, Analía Woloszcuk, quien tuvo -por lo menos- una discreta gestión, a tal punto que ni siquiera se postuló para continuar en el cargo. Su desempeño en el área fue prácticamente como su designación hace cuatro años: polémico. Aquella vez, cumplió legalmente con el requisito de tener en su DNI la residencia mínima de tres años, pero había quedado demostrado que de ese lapso, por lo menos un año, había estado afuera del país.

Como en cada elección del Defensor del Pueblo, es el Concejo Deliberante quien debe definir a la persona que encabece el área. Los votos alcanzaron y Woloszcuk fue ungida defensora. Aquella polémica duró semanas y la mujer debió asumir con el mandato de su antecesora vencido.

Ahora pasará lo mismo, pero las razones son netamente políticas. Desde hace dos meses que está la discusión en el seno del poder legislativo barilochense y como la falta de acuerdo entre los bloque es tal, no hay consenso en ninguno de los 11 candidatos que quedaron. Sabido es, que el próximo Defensor necesita del voto de, por lo menos, 8 concejales, es decir, dos tercios del organismo parlamentario.

Cuando todo indicaba que se conseguía esa mayoría especial en favor del peronista Juan Mandagarán, “pasaron cosas” de último momento y las cuentas ya no volvieron a dar. Incluso, se había persuadido hasta el voto de la banca del PRO, que a regañadientes pero con negociaciones favorables, se iba a inclinar por la opción de La Cámpora.

Hoy, cuando son consultados qué pasa al respecto, los 11 concejales responden lo mismo: “la negociación está trabada y no hay consenso”. Es decir, a 24 horas de asumir un nuevo defensor o defensora del Pueblo, los representantes del electorado local, no pueden unificar postura entre once candidatos.

El cargo debe ser designado en sesión extraordinaria, con dos tercios de los votos de los concejales, pero esto no sucederá en forma inminente, por lo que desde mañana, hasta que los concejales se pongan de acuerdo, la cabeza de la Defensoría estará acéfala nuevamente como hace cuatro años, y el nombre del funcionario que encabece la dependencia, aún es una incógnita.