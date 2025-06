LLA busca un «Milei puro» para enfrentar a Cristina

(ADN).- Para las tribus libertarias, el lanzamiento de Cristina Kirchner a la elección bonaerense «se veía venir». Tras la confirmación, hay dos sectores que se disputan el armado de las listas, especialmente en la Tercera Sección, distrito donde jugará la presidenta del Partido Justicialista: las Fuerzas del Cielo, que lidera Santiago Caputo, y el armador Sebastián Pareja tutelado por Karina Milei.

Entre el entusiasmo por “enfrentar directamente a Cristina” y la certeza de que será la elección más difícil de las ocho secciones que se pondrán en juego, cerca de Caputo-que ya pidió esa pelea para sus leales-sostienen que un “Milei puro” debe ser quien enfrente a la expresidenta en su principal bastión.

“A una señora mayor, comunista y condenada hay que ponerle enfrente un pibe, libertario, irreprochable. La elección más fácil de la Historia. La libertad avanza”, escribió la cuenta Jack, MileiLibertador, atribuida al asesor presidencial todoterreno.

En el mismo sentido, otro miembro de Las Fuerzas del Cielo afirma: “Tener enfrente a Cristina es parecido a la pelea contra Macri en ciudad. Tenemos mucho para ganar, y ella se juega demasiado”. El dirigente recuerda que, en 2023, el kirchnerismo obtuvo el 52 por ciento de los votos en la tercera sección, y La Libertad Avanza, el 20 por ciento.

Sin confirmación ni decisión tomada, la danza de nombres ya comenzó. Y la idea de poner “una cara fresca, joven, que no venga de la política” tiene hoy como uno de los candidatos posibles a Nahuel Sotelo, joven secretario de Culto, miembro de Las Fuerzas del Cielo, y diputado bonaerense en uso de licencia. “Es de Quilmes, se le vence el mandato, y ya tiene experiencia en competencia electoral”, recordó una fuente libertaria que conoce bien a Sotelo, quien formó parte de la lista que encabezó el hoy diputado José Luis Espert, en 2021.

Otro referente, cercano al presidente Milei, acerca una opinión similar. “Las Fuerzas del Cielo ya pidieron jugar ahí, y está bien. Porque con Cristina Kirchner enfrente, el que se elija va a ser conocido en poco tiempo, nos ayuda ella subiéndose el ring”, especulan. El referente acerca un segundo nombre: el de Daniel Parisini, joven influencer conocido como «El Gordo Dan», también miembro de la armada mediática que comanda Caputo. “El está bien donde está, y seguro va a ayudar en la campaña. No lo veo como candidato, pero va a estar donde le pidan”, sugieren cerca de Caputo.

La joven influencer Macarena Alifraco, del mismo grupo, también podría formar parte de la lista. “Lo importante es quién encabeza, el resto acompaña, como pasó con (Manuel) Adorni en la ciudad”, destaca otra voz libertaria. Y hay quienes señalan a Lucas Luna, joven director de la empresa estatal Intercargo y militante libertario, aunque su base está hoy en Tres de Febrero, en la primera sección electoral.

Entre los posibles candidatos aparece también la ex funcionaria del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, enfrascada en la pelea contra Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, donde la expresidenta buscará el principal caudal de votos posibles. “Cristina subestima al votante de la tercera sección, no está viendo lo que pasa en los barrios, donde se perdió el miedo y le reclaman a los intendentes, sin depender de ningún puntero”, dijo Gianni al diario La Nación. “Estaré donde el Presidente me necesite”, agregó la ex funcionaria.

Casi nadie cree que los diputados nacionales macristas Cristian Ritondo y Diego Santilli, que negocian la confluencia de Pro con La Libertad Avanza, acepten formar parte de las listas provinciales. “No tienen mucho en la tercera, y además van a querer jugar la nacional”, coinciden dos fuentes libertarias.

Más allá de centrarse en las otras siete secciones, Karina Milei y Pareja podrían también sugerir algún nombre. ¿Francisco Adorni? El hermano del portavoz presidencial y asesor del Ministerio de Defensa trabajó como administrativo en el municipio de Ezeiza, parte de la tercera sección. “No lo descartes”, afirma una fuente cercana a la secretaria general de la Presidencia.

En el Gobierno y La Libertad Avanza coinciden en que la decisión de jugar en provincia responde a la necesidad de la expresidenta de “replegarse en su bastión en medio de una interna complicada” con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “En un momento en el que estamos conversando para ir juntos con Pro y un sector de la UCR, ellos deberían estar más cerca, pero están tensionando más”, explica una espada legislativa de La Libertad Avanza.

Las críticas hacia Cristina Kirchner también se orientan a su retorno al ruedo electoral. “No me imagino a Clinton compitiendo para legislador de Arkansas, ni a Bush como legislador de Texas. Ni a Lacalle Pou como legislador de Maldonado o Lula como legislador de Pernambuco. ¿Qué pasa en la Argentina que los políticos se aferran a cualquier cargo?”, escribió en su cuenta de X el empresario Darío Epstein, cercano al Presidente.

Todos coinciden: la candidatura de Cristina es una gran oportunidad para el Gobierno. Nadie descarta una derrota contra la dos veces Presidenta, pero sostienen que hay mucho más para ganar que para perder en la batalla bonaerense del 7 de septiembre.