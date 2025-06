Gennuso redobló la apuesta y dice que «JSRN no existe»

(ADN).- El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, disparó munición gruesa contra el gobernador Alberto Weretilneck en Radio Con Vos Bariloche, en su segunda aparición radial en menos de una semana y apuntó contra el manejo del partido gobernante. En una extensa charla, dijo que desde que dejó el gobierno andino, una sola vez le envió un mensaje al primer mandatario provincial y que nunca recibió respuesta.

“La táctica del gobernador, que es un juego perverso que hace psicológico, es que con sus equipos no te atienden el teléfono por dos o tres meses cuando se enoja con alguien. A mí no me entra eso, yo soy distinto”, indicó. “Lamentablemente, Juntos Somos Río Negro quedó en manos de una sola persona con poder, claramente, para que nadie le pueda discutir ninguna decisión. Entonces, hay gente que antes me llamaba, teníamos una amistad y a partir que dejé el gobierno, nunca más me llamó, por temor al que dirige el partido”, expresó sin atenuantes.

Y fue por más: “El partido no existe. En todos estos años no se ha juntado nunca y seguramente habrá algún encuentro ahora por las elecciones. Pero soy parte de un partido que no funciona como tal. Funciona como algo unipersonal o de dos o tres personas que deciden todo”.

“Eso es muy malo, porque termina resumiendo que si a esa persona le va bien Juntos Somos Río Negro existe, pero si a esa persona le va mal, no existe. Hasta desde la estrategia es malo”, prosiguió.

Gennuso confesó que no tiene ganas de pelear desde adentro en el partido, pese a ser secretario general del mismo, “porque no encuentro un lugar”.

“La verdad es que nunca lo encontré, porque vengo de un partido municipal, hubo una alianza y formé parte de ese partido provincial. Siempre fui el de afuera, nunca estuve adentro. Quizás porque nunca fui obsecuente, porque nunca le levanté la mano al campeón, porque siempre hice lo mejor para mi ciudad y quizás nunca me consideraron del núcleo confiable”, sostuvo.

Aclaró que no está haciendo política partidaria y que no tiene apetencias por disputar algún cargo, pese a que su nombre sonó en las últimas semanas para ser candidato a diputado nacional.

“Yo estoy prácticamente afuera del partido (de Juntos), pero antes de hacerlo tengo que plantear lo que pienso para que otros puedan plantearlo, porque la gente se maneja por miedo a que le saquen cosas”, expresó quien fue 8 años intendente barilochense en representación del partido gobernante.

Gennuso indicó: “Yo soy educador, no necesito de la política. Pero están todos esperando el beneplácito del líder (por Weretilneck), entonces es muy difícil que alguien diga algo. Están agachaditos esperando que los vean”, disparó.