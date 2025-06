Cumbre Cristina-Kicillof para el armado bonaerense

(ADN).- Axel Kicillof y Cristina Kirchner finalmente se reunieron ayer y acordaron conformar un grupo con referentes de los dos sectores que buscará avanzar en una estrategia electoral conjunta. Esa comisión será la encargada de empezar trazar un borrador con las listas.

El cónclave entre el gobernador y la ex presidenta fue a solas.

La decisión de Cristina de confirmar su candidatura generó un cimbronazo en el peronismo y adelantó las definiciones. Esa jugada descolocó a los intendentes más duros alineados con Kicillof como Secco, Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fabián Cagliardi (Berisso). Este último salió este jueves a cuestionar la decisión de la ex presidenta. «Si ella quería ayudar, que ayude en lugares donde perdimos siempre, pero en la Tercera no se perdió nunca», dijo a Futurock. Y preguntó: «Entonces, ¿por qué no va a ayudar a la Primera, a la Quinta, a la Sexta… a otros lados?». Cagliardi es responde a Secco.

La reunión con Cristina sorprendió a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. Es que este jueves los más de 40 alcaldes de ese armado político habían recibido un mensaje del gobernador en el que les aseguraba que escucharía la postura de cada uno de ellos antes de reunirse con la ex presidenta.

Kicillof les dijo que aceptaba la propuesta de Cristina de conversar para buscar un camino a la unidad, pero les dejaba en claro que primero se reuniría con cada uno de ellos en una reunión agendada para el lunes en Casa de Gobierno.

En ese mensaje el gobernador contó que le había pedido a Cristina que el encuentro se lleve a cabo en un marco de discreción y respeto. Además, dejó en claro que estaba dispuesto a reunirse con todos los dirigentes opositores a Javier Milei.

En La Matanza, el sector del peronismo que apoya a Cristina empezó a moverse para apuntalar la candidatura de la ex presidenta. Un grupo de referentes conformaron la mesa Cristina 2025 con críticas al silencio de Verónica Magario y Fernando Espinoza por el silencio tras el anuncio de su candidatura.

«Mientras Espinoza y Magario mantienen silencio público sobre la confirmación de la candidatura, la Mesa La Matanza con Cristina avanza con la organización de la campaña en el distrito más grande del país», dijeron en un comunicado. Ese armado está integrado por referentes cercanos a la vicegobernadora como Luis Lata, secretario Legislativo del Senado bonaerense.

La Matanza es un distrito clave, en especial si no llega a lograrse una lista de unidad en el peronismo. La candidatura de Cristina por la Tercera, Magario mantuvo una reunión en el Patria con la ex presidenta y le dijo que «si encabezaba la lista, sería la candidata de todo el peronismo».