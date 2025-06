Cristina: «Por qué no me derrotan políticamente»

(ADN). – «¿Porque no me dejan (competir) y me derrotan políticamente?», señaló Cristina Fernández de Kirchner, durante un acto del peronismo de Corrientes, adonde fue a Paso de los Libres, en apoyo del candidato a gobernador Martín Ascúa.

De esta manera, la jefa del PJ respondió a los rumores sobre una acordada de la Corte Suprema, que el martes confirmaría la sentencia en su contra en la causa Vialidad.

Adjudicó el caso, al anuncio de su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense. Destacó que desde ese momento “comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa, eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos” y señaló que “todo esto con editoriales que dicen ‘está acaba y acorralada’; si estoy tan así porque no me dejan y me derrotan políticamente. Mirá cómo tiemblo, dale. El poder económico hegemónico es muy inteligente, mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio”.

Agregó: “Me quieren presa o muerta, pero nunca van a poder evitar que vuelva el pueblo, que tiene una identidad y una historia porque hay una clase media que quiere vivir mejor”.

En su alocución también se preguntó: «Quiero saber cómo van a hacer con el nivel de endeudamiento que hay si no se cambia el modelo”, y dijo que “no es solamente un problema de gestión”.

“Milei dice que el problema es que no hay plata. El problema es que no hay dólares y los que están en el colchón parece que no lo van a sacar tampoco. Todo indica que esto no estaría sucediendo”, apuntó

Cristina indicó que hay que “pensar y replantear esta necesidad que tenemos los argentinos, no solamente los peronistas, de pensar que es posible construir sin este grado de locura. Un país no se hace cerrando el Garrahan, hay que repensar un nuevo estado y más eficiente para articular en las comunidades”.

Destacó asimismo, que durante el mandato de Néstor Kirchner y sus dos gestiones, la gente “podía ahorrar y tener futuro». “Vivía en un país mejor, no es Disney, pero sí en un país mejor. Era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza a un restaurante, cambiar el auto o poner un aire acondicionado”.

“No nos van a borrar la memoria por más que quieran”. “Desde que están los ‘honestos’ la gente vive cada vez peor. Queremos hacernos cargo, porque a esa derecha mafiosa y cínica en el 2015 le prometió a los argentinos que no iban a perder nada de lo que tenían. Que lo que estaba bien lo iban a dejar, manzana querido. Volvió el FMI, puso 45 mil millones y ahora piden 20 mil más”, enfatizó la ex presidenta.