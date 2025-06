ASSPUR anunció un paro y denuncian «privatización»

(ADN).- Tras una semana cargada de tensión por el incendio intencional en el hospital de Viedma y el episodio de violencia contra el personal del nosocomio de Cipolletti, ASSPUR convocó a un paro para este miércoles, y aseguró que “la verdadera paralización ya la hizo el Gobierno».

La medida de fuerza será el mismo día que se retomen las paritarias en Río Negro.

Frente a la crisis del sistema público, el presidente del bloque de la CC-ARI, Javier Acevedo, insistió durante la última sesión de la Legislatura en tratar el proyecto que declara la emergencia sanitaria. Su reclamo no éxito y el oficialismo no permitió su ingreso por «tablas».

«Nosotros no detenemos nada. Es el Gobierno de (Alberto) Weretilnek y su ministro de Salud (Demetrio) Thalasselis quienes vienen vaciando sistemáticamente hospitales y centros de salud, recortando recursos humanos, congelando salarios hace 8 meses y dejando sin insumos los servicios esenciales”, aseguró el gremio.

En sus redes sociales, ASSPUR añadió que «este 11 de junio paramos para visibilizar lo que ya no funciona. Lo que colapsa a diario por decisión política. Lo que no quieren mostrar, pero vivimos en cada hospital”. Y denunció que “privatizan la Salud sin decirlo: no con leyes, sino con abandono planificado. Hace ocho meses que los salarios están congelados». «Están dejando morir lo público para luego decir que no sirve”, sentenciaron.