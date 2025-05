Villaverde «encubre» el ajuste de Nación a las provincias

(ADN).- El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, respondió con dureza a las declaraciones de la diputada nacional Lorena Villaverde, a quien acusó de mentirle a los rionegrinos para encubrir el ajuste del Gobierno Nacional. “Los rionegrinos exigimos saber en qué se está usando la plata que aportamos en impuestos y que Nación retiene en Buenos Aires, desfinanciando a las provincias y a la gente”, dijo.

“La diputada Villaverde nos acusa de recaudadores, habla sin fundamentos, mientras defiende a un Gobierno Nacional que paralizó la obra pública, eliminó programas de salud, dejó de financiar universidades, recortó medicamentos del PAMI y destruyó el incentivo docente”, dijo.

López le exigió a Villaverde que “antes de criticar a la Provincia, averigüe y nos cuente dónde está la plata que se queda el centralismo porteño y por qué no vuelve en obras, rutas que permitan el desarrollo y generen seguridad vial, inversiones y soluciones para los rionegrinos”.

El legislador remarcó que, pese a la caída de la recaudación, Río Negro sigue garantizando la salud, la educación, la seguridad y la obra pública con fondos propios. “Hacemos frente a todas las responsabilidades del Estado provincial y nos ocupamos de las responsabilidades q le corresponden al gobierno central. Los rionegrinos tienen escuelas abiertas, hospitales funcionando y patrulleros en la calle. Mientras la Nación se borra, no escucha, no conoce y no le importan los problemas reales del interior”, advirtió.

“De cada 100 pesos de impuestos que pagamos cada rionegrino, 62 quedan en Buenos Aires y sólo los 38 restantes llegan a las provincias, que a su vez coparticipan a los Municipios. Tal vez de eso no se enteró la Diputada que habla de voracidad recaudadora de las provincias. Claramente se limita a repetir lo que le mandan desde la Casa Rosada que diga, sin importarle realmente lo que nos pasa a los rionegrinos”, aseveró.

Y agregó que “parte de esos impuestos, Río Negro lo hace para mantener la obra pública, esa misma que el Gobierno Nacional al que ella defiende ha demonizado y ha cortado totalmente. Claramente no creemos en un Estado bobo, pero seguimos defendiendo al Estado activo con toda la eficiencia que debe tener. Como repite el gobernador Alberto Weretilneck, creemos en un Estado tan pequeño como sea posible pero tan grande como sea necesario”.

En este sentido, López remarcó que “si Villaverde realmente quiere ayudar a Río Negro, que hable con el Gobierno Nacional al cual dice representar para traer respuestas a las necesidades de la provincia, pero eso no va a pasar, porque es la representante en Río Negro de las políticas nacionales, que claramente no miran hacia la provincia”.

Finalmente, López dejó en claro que la sociedad argentina está demandando respuestas, no más discursos. “Es cierto que en 2023 se votó un cambio, que pusiera orden y bajara la inflación, pero estoy seguro que la gente no quiere un Gobierno Nacional que se olvide del interior, de las economías regionales y de la obra pública como las rutas, que como consecuencia del abandono nacional, su estado sigue provocando accidentes y muertes”.

“Que Villaverde siga con sus frases vacías, que en Río Negro las soluciones las seguirá garantizando JSRN como desde hace más de 12 años: trabajando con seriedad, cuidando a los rionegrinos y asegurando un futuro mejor”.