Viedma suma rechazo al tope paritario gastronómico

(ADN).- La seccional Viedma de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) manifestó su rechazo a la política salarial impuesta por el gobierno de Javier Milei, que pretende consolidar un aumento de apenas el 1% en las paritarias, mientras la inflación acumula un 11% en lo que va del año.

El gremio, que en la capital provincial conduce Roberto Vargas, aseguró que que «los datos son contundentes: en los primeros meses del año, los precios han escalado un 11%, ahogando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. Sin embargo, el Gobierno insiste en limitar las negociaciones salariales a un 1%, buscando artificialmente proyectar una inflación mensual inferior al 2-3%. Esta maniobra no solo desconoce la realidad económica que sufrimos, sino que profundiza la pobreza y la desigualdad. Basta de esconder bajo la alfombra toda la basura que son».

«Desde UTHGRA Viedma advertimos: no aceptaremos este ajuste disfrazado de ‘consenso’. Exigimos al Gobierno que revise urgentemente su posición y habilite paritarias libres que reflejen el verdadero costo de vida. De no concretarse avances en los próximos días, no descartamos movilizarnos y adoptar las medidas de fuerza necesarias para defender los derechos de nuestros afiliados, como históricamente lo hemos hecho», subrayaron.

En este marco, Vargas expresó: «No nos dejaremos engañar con números maquillados. Mientras los precios de los alimentos, el transporte y los servicios básicos se disparan, pretenden congelar los salarios. Los trabajadores de la gastronomía y el turismo estamos cansados de ser el eslabón más débil. Si no hay respuestas, la calle será nuestra voz», sentenció el dirigente.

Pero fue más allá y planteó que «en razón de que esto no solamente nos ocurre a nosotros, hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales, sociales y a la comunidad en general a sumarse en la defensa de los salarios dignos». Vargas aseguró que «la única manera de frenar este avasallamiento es mediante la unidad y la lucha organizada, las consecuencias de esta inmoral decisión, ha hecho que en Argentina, el 76% de la población redujo la frecuencia de salidas a comer fuera en el último año debido al encarecimiento récord del sector, mientras que en España el 70% mantiene o aumenta estas salidas, según el contexto socioeconómico».

Datos que preocupan

Según la encuesta de Kantar (marzo 2025), el 76% de los argentinos redujo la frecuencia de salidas a comer fuera en el último año, especialmente en niveles socioeconómicos bajos (85% de reducción). Y un artículo de TN (marzo 2025) señala que comer afuera en Argentina alcanzó precios récord, con un encarecimiento relativo del 20% frente a alimentos básicos, lo que explica la caída en el consumo.