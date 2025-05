Techo para las paritarias, sin techo para los evasores

(Por Ari Lijalad*).- “Hace mucho tiempo que Ud. Ahorra en moneda extranjera, ¿no es cierto? Y claro, sucesivos gobierno lograron a través de décadas de inestabilidad e inflación, que muchos eligieran ese camino. Así, el destino de esos ahorros era el colchón, una caja de seguridad o, en el mejor de los casos, un depósito bancario, pero siempre fuera del circuito impositivo. Ahora hay una excelente oportunidad para que Ud. invierta legalmente esos ahorros, regularizando al mismo tiempo su situación tributaria. (…) Meditelo, decídase y quede en paz con su conciencia! Por su bien y por el del país! Sáquela del colchón…y duerma tranquilo. ”

El texto podría ser de esta semana, ya que repite el anuncio del equipo económico de Javier Milei, pero no. Es del 10 de mayo de 1992, de una publicidad oficial del entonces ministerio de Economía que comandaba Domingo Cavallo, impresa a toda página en esa edición de domingo del diario Clarín.

El tema central de esos días era el pasaporte exprés que había obtenido el traficante de armas Monzer Al Kassar otorgado por le gobierno de Menem, que ya se arrepentía de haberle entregado a Clarín la privatización de Canal 13 y la legalización de radio Mitre. El gobierno ya podía mostrar números bajos de inflación, el 1,3%, y la entonces y actual jueza María Romilda Servini lograba censurar el programa de Tato Bores, algo que generó una respuesta inédita de periodistas y artistas en su defensa.

Hoy el gobierno actual celebra una baja de la inflación producto de la baja del consumo, anuncia que otorgará “ciudadanía por grandes inversiones” a extranjeros que vengan con dinero, amenaza y promueve el odio contra periodistas y los denuncia penalmente y obtiene como respuesta que más de 600 periodistas firmen la nota que no le gustó al presidente, Milei mantiene como tuit fijado con el título “Clarin: la gran estafa argentina” donde hablar del “abuso de la posición dominante que el Grupo” y busca dólares con el mismo slogan: que los argentinos los saquen de abajo del colchón. Caramba, cuantas casualidades. La Argentina circular.

Esa década de dólar barato, inflación cero y persecución a periodistas generó el estancamiento y caída del salario real, el aumento del desempleo y la pobreza, la multiplicación del endeudamiento externo, el vaciamiento y achicamiento del Estado y un proceso de desindustrialización. Finalmente implosionó en 2001. Nada hace pensar que las mismas recetas tengan distintos resultados, lo único que es posible que varíe es la velocidad.

ANarcocapitalista

En este contexto el presidente Milei arrancó la semana con un festejo sobredimensionado luego de las elecciones porteñas, donde logró el único primer puesto en las 5 elecciones del año y con un magro 30% del 53% del padrón, es decir, apenas el 16% de los habilitados a votar. En medio de su vorágine triunfalista Milei se hizo tiempo para ir a conversar con Luis Majul y le dijo que ganó las 5 elecciones del año. Majul no lo corrigió.

Con ese impulso Milei avanzó esta semana con el cercenamiento al derecho a huelga y dio inicio a la transformación de la Argentina en un paraíso para el lavado de dinero.

Milei se autopercibe anarcocapitalista, pero lo cierto es que su práctica como Jefe de Estado no sólo es una contradicción en sí misma (encabeza algo que cree que tiene que desaparecer) sino muy alejada del pensamiento de esa secta. Milei como presidente toma deuda pública, tal vez la medida mas estatista que existe. Interviene en el valor del dólar, frena aumentos salariales acordados entre sindicados y empresarios, define tasas de interés, aprieta por los precios en las góndolas para que no se le descontrole el número de inflación. Es, al final, estatista. Y, por las medidas que anunció esta semana, se le podría sacar la primera “A” a cómo se autopercibe.

Consultado por Majul sobre el video hecho con inteligencia artificial donde una falsa imagen de Mauricio Macri convocaba a votar por Manuel Adorni, difundido por el esquema paraoficial de comunicación del gobierno en redes, Milei dijo que “perseguir a la gente de las redes es cercenar la libertad de expresión”. A Majul no se le ocurrió preguntarle si denunciar penalmente a periodistas no era exactamente eso, lo que revela lo alejado que está de la profesión.

Para sostener su tesis, Milei enganchó el tema con lo que anunciaría pocas horas después y dijo: “Igual que la Ley Penal Cambiaria. Por tres o cuatro gatos locos que son narcos se perjudican 46 millones”. La misma linea siguió el ministro de Economía Luis Caputo, que dijo que el país «se acostumbró en regular para la excepción, y que asume que el 99% de la gente son delincuentes, lo que hace que la gente le rehúya a la formalidad».

El problema es que el argumento falla por todos lados. Según los datos oficiales que publicó también esta semana la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en 2024 hubo 1.810 homicidios. La ministra celebró la tasa de homicidios dolosos más baja de la historia, 3,8 cada 100.000 habitantes, el menor de toda Sudamérica. No explicó como es compatible ese número con su afirmación de que la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% del país y gobierna Axel Kicillof, sea un baño de sangre. Pero lo central es que hay 1.810 asesinos, que representan el 0,003% de la población del país. Bajo el argumento de Milei y Caputo respecto al lavado de dinero, habría que eliminar la pena de homicidio por “tres o cuatro gatos locos” ya que el 99,99% de los argentinos no matan a nadie. Así de absurdo.

Aún así desde el gobierno avanzaron en lo que denominaron el “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. Otra vez no son originales: “reparación histórica” fue el eufemismo que usó el macrismo en 2017 para encubrir una amnistía para evasores. Lo original de Milei es que parece que leyó a Macri y aplica su consejo: hacer lo mismo pero más rápido.

“Nadie te va a preguntar de donde sacaste la plata”, repite el discurso oficial. La misma semana Milei y su ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ex abogado del narco Mario Segovia (alias “El rey de la efedrina”) cerraron la unidad de investigación interna del caso $Libra. Todo se encadena.

«Tus dólares, tu decisión»

El vocero Adorni dejó una de esas frases que serán recordadas, tal como cuando Eduardo Duhalde afirmó “El que puso dólares, recibirá dólares”. No pasó. Adorni dijo “tus dólares, tu decisión”, en un gobierno donde tu salario y tus derechos no son tu decisión.

Este “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, mitad humo, mitad festejo de evasores, desvía la atención sobre la situación actual de la enorme mayoría de los argentinos. El problema no es el ahorro sino los ingresos. Los que tienen ahorros no tienen problemas, muchos de los que tenían tuvieron que utilizarlos para sus gastos corrientes y todo el resto lo que no tiene son pesos para ahorrar. Lo que hay que reparar son los ingresos, no los ahorros.

Según el INDEC los salarios reales volvieron a bajar en marzo en coincidencia con el repunte de la inflación que llegó al 3,7%. Daniel Schteigart, curador de Argendata y director de Planificación Productiva en Fundar, detalló que el sector privado registrado tuvo una caída del 1,5% y el sector público del 0,4%. Schteingart mostró que desde que asumió Milei los salarios formales cayeron en picada. Los que más se recuperaron son los del sector privado, que luego de un año abajo aún no recuperó lo que podía comprar cuando asumió Milei. El sector público está 15 putos abajo. No es nuevo: desde 2017 el salario real acumula un desplome del 25,1% promedio, los privados un 20% y los públicos un 33,8%.

Hace unos días el gobierno frenó un acuerdo paritario entre el sindicato de Comercio y las Cámaras empresariales del sector. El acuerdo quedaba abajo de inflación pero arriba del 1% que Milei quiere como techo de las paritarias. Esta semana avanzaron con restricciones al derecho a huelga.

No es la primera vez: el decreto 70/2023 ya avanzaba sobre esto con la declaración como actividades esenciales de prácticamente todos los gremios. Ahora hicieron copy paste y lo metieron de canuto en una resolución igual de preocupante que desguaza los restos de la marina mercante.

El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano describió la jugada en un hilo de Twitter. “La restricción del derecho de huelga a todas las actividades es tan burda e inconstitucional que basta para enloquecer el debate público y desviar el foco del verdadero objetivo del día: eliminar todo vestigio de soberanía, planificación e modernización en el transporte marítimo, un eje fundamental para el desarrollo”, escribió Ottaviano. Agregó: “Jugada típica de mareo libertario la de extender los servicios esenciales (restringir la huelga) a todas las actividades (como se intentó con el DNU 70/23 declarado inaplicable por la justicia) como colado en una norma que desregula el transporte marítimo, elimina la negociación colectiva en el sector, viola tratados internacionales, y extranjeriza lo que queda de trabajo y capitales argentinos en la marina mercante”.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, escribió que “con la excusa de regular la actividad de la marina mercante (DNU 340/25) el gobierno intenta reponer el artículo del DNU 70/23 que limita el ejercicio de huelga para casi todos los trabajadores del país”. Detalló que “el DNU 70/23 había restringido el ejercicio del derecho de huelga bajo la figura de los servicios esenciales y las actividades de importancia trascendental. En los primeros exigía una prestación mínima del 75% de un día normal y en las segundos del 50%”, que ese capítulo está suspendido judicialmente pero que “en todas las actividades enumeradas por el DNU 340/25 el ejercicio del derecho de huelga queda reducido a papel mojado. La ley pone casi en un pie de igualdad al funcionamiento de un hospital o una central nuclear y al bar que tenés en la esquina de tu casa”.

“¿Y qué tiene que ver en todo esto la marina mercante?”, se preguntó retóricamente Campos. Esto: “El artículo 3 del DNU 340/25 es un delirio jurídico. Toda la norma (43 artículos y un anexo) se refiere a la marina mercante, pero en el medio se incluyó un artículo que alcanza a la TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES. Esto es más o menos lo mismo que si en una ley sobre el cuidado responsable de los animales se incluyera un artículo sobre la promoción de la actividad aeroespacial (a menos que quisieran hacerle un homenaje a Laika)”

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, sostuvo que “hace más de 20 años que está regulada la huelga en los servicios esenciales, y jamás existió un caso en el que se haya puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad. El sistema funciona bien, y el cambio es para favorecer a los empresarios y joder a los trabajadores”.

Este decreto que cercena el derecho a huelga se publicó el martes en el Boletín Oficial, a la par de otro que creaba listas negras entre los delegados de los trabajadores estatales. El jueves el cosecretario general de la CGT Héctor Daer fue a la Casa de Gobierno.

Al salir, abordado por los acreditados en la Rosada, reconoció que el gobierno copiaba las intenciones del decreto 70/2023 y dijo que seguirían la vía judicial. Luego contó que fue a reunirse con el jefe de Gabinete Guillermo Francos por un tema de su actividad, es decir, la Sanidad. Finalmente, cuando los periodistas le preguntar si habrá alguna respuesta a este ataque al derecho a huelga, Daer dijo que “no hay clima de paro general”. Aún hay dirigentes sindicales (y políticos) que creen que la correlación de fuerzas es un fenómeno meteorológico. Solo demuestran que están vencidos en sus varias acepciones: la temporal y la de lucha.

“No te pases de listo”

El gobierno de Milei cerró la semana con una resolución firmada por Adorni que limita el trabajo de los periodista en la Casa Rosada. Establece un código de vestimenta de los acreditados, como si preguntar en smoking tuviera más valor que en remera. Pero lo más importantes es que prohíbe “transmitir en vivo, registrar imágenes, videos, tomar fotografías o ingresar” en “espacios no autorizados especialmente al efecto”. Es decir, que no se puede hacer periodismo, solo comunicar y mostrar lo autorizado por el gobierno, algo que ya hace el vocero. En caso de no cumplir con esta regla autoritaria pueden revocar la acreditación del periodista en Casa de Gobierno.

La medida llegó al día después de que Jonathan Heguier, periodista de El Destape, hiciera justamente periodismo en la conferencia de prensa encabezada por el ministro Caputo donde insistían en que los argentinos saquen la plata del colchón. Heguier hizo una pregunta pertinente, periodística: si el ministro confía en su plan económico como para traer el dinero que tiene en el exterior o debajo del colchón. Caputo, que dedicó una hora a insistir que los argentinos que tienen plata sin declarar no son delincuentes, se ofendió porque alguien pensara que él tiene dinero en el colchón y agredió al periodista de El Destape que, sin intimidarse, insistió con la pregunta acerca del dinero que Caputo tiene afuera del país. «No te pases de listo», le dijo Caputo a Heguier.

La pregunta era más que pertinente. Caputo te dice que ahora sos libre de usar tus ahorros en dólares, los que tenés «abajo del colchón», sin que nadie te pregunte de donde los sacaste, pero no dice que va a hacer con sus dólares. Caputo tiene el 99,99% de su plata líquida afuera. La declarada, por supuesto, bastante exigua (por no decir inverosímil) para el «Messi de las finanzas». Nadie confunde el colchón con una guarida fiscal. Solo que no cierran las cuentas.

Según su última declaración jurada presentada, Caputo tiene:

$64.947 en el país

$2.469.357.044 en el exterior

No se sabe donde está esa guita. La última vez que declaró un lugar de esos depósitos, principios de 2024, estaban entre la Isla de Man, una guarida fiscal bajo control británico, y EEUU. Luego, a finales de 2024, ya no informó donde estaba esa guita. Y en 1 año su patrimonio declarado total aumentó un 571%. La Oficina Anticorrupción pospuso la presentación de la declaración jurada de 2025. Y ahora eliminan controles para la plata no registrada. Se pasan de listos.

Periodista. Columnista de El Destape.