«Techo Digno es una causa política», denunció Gennuso

(ADN).- El ex intendente de Bariloche y secretario del partido Juntos Somos Río Negro, Gustavo Gennuso, apuntó al Gobierno provincial y al Ministerio Público Fiscal para «coaccionar» a todos los intendentes.

«La causa de peculado es una causa muy política», comenzó relatando Gennuso en Radio Seis, de la ciudad andina, y explicó que «peculado no significa que agarraste la plata y te la llevaste». Así, respondió a la consulta sobre la causa Techo Digno que lo tiene como imputado y en octubre se realizará el juicio oral. «Es parte de un plan de obras de las ochocientas y pico de casas que se hicieron en mi gestión, y gracias a eso, miles de vecinos tienen sus viviendas», subrayó.

Y aseguró que «esta causa el Gobierno provincial la ha usado para coaccionar a todos los intendentes, a través de indicarle al Procurador (Jorge Crespo) que lleve causas contra todos los intendentes y ex intendentes, de manera de limitarle su actuación política».

«En el caso mío no se explica ni la figura, porque de lo que me acusan es que, mientras la negociación para poder retomar las obras de las viviendas (NdR que las había frenado el gobierno de Mauricio Macri) se hacía, que fue muy difícil porque el macrismo en ese momento no quería retomar las viviendas, una negociación que al principio las hice yo solo; después me acompañó el Gobernador y se sumaron varios intendentes, y logramos restituir las obras, pero mientras en ese año y medio que tuvimos que esperar a que vuelva a financiarse, el dinero que tenía el municipio para hacer esas viviendas, que no alcanzaba para nada, lo pusimos a plazo fijo para que de ganancias y no quede eso muerto en cuentas municipales, incluso está toda la trazabilidad hecha, el Secretario de Hacienda lo puso en un plazo fijo y eso fue lo que hicimos, proteger al Municipio no todo lo contario. Entonces es muy loco que digan la causa peculado, cuando el mismo Fiscal, cuando acusó, dijo: ‘estoy seguro que nadie se llevó nada a su casa’. Claramente, porque el dinero siempre estuvo en cuenta municipal», explicó.

En consecuencia, Gennuso dijo que «yo se lo atribuyo, como nos pasa a casi 20 intendentes de toda la provincia, a una movida -vos fijate que a mi me acusan cuando salgo del gobierno- para que no actuemos políticamente». Y recordó que la causa Techo Digno «se cerró en casi todo el país».