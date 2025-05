Tarifazo en El Catedral. El pase podría aumentar el 73%

(ADN). – Según denunció la concejal Natalia Almonacid, las tarifas para esquiar en el Cerro Catedral podrían aumentar el 73%, por medio de una presunta maniobra política que evitará al intenedente Walter Cortés, pagar un costo político por este tarifazo. De esta manera, la empresa concesionaria establecería un costo del pase en 199 mil pesos.

«Lo que buscaban era que se aumente la tarifa sin comer el costo político de tener que votar en contra o a favor», dijo Almonacid en declaraciones exclusivas a «Bariloche3000», sobre la maniobra que estarían orquestando el presidente del EAMCEC, Martín Domínguez, con el aval del intendente Walter Cortés.

La publicacion detalla que el conflicto se desató cuando la empresa concesionaria CAPSA presentó una notificación que, según la concejal, menciona un aumento del 73% en las tarifas del centro de esquí. Esta nota ingresó el 29 de abril y fue incluida en el orden del día para ser tratada justo antes del vencimiento del plazo legal de 15 días.

«El intendente se desbocó en Brasil y dijo que no iba a permitir que aumente, sin darse cuenta que la cuestión objetiva pasa por un contrato», explicó Almonacid, haciendo referencia a las declaraciones públicas de Cortés, quien aparentemente no consideró que la negativa debe estar fundada jurídicamente.

Almonacid explicó que la estrategia consistiría en dejar vencer los plazos establecidos en el artículo 11.2 de la Ley J N°3825, lo que permitiría a CAPSA aplicar automáticamente el aumento propuesto, mientras el Ejecutivo Municipal eludiría la responsabilidad culpando al Concejo Deliberante por su falta de consenso.

«Hay una intención del Ejecutivo de querer hacer que se pueda usar la cláusula para que CAPSA aumente, pero haciendo el problema del Concejo Deliberante, que somos los ineficientes, los que no nos ponemos de acuerdo», indicó la edil, a la vez que cuestionó que la empresa no presente un cuadro tarifario completo ni una ecuación económica financiera que justifique el aumento. «El año pasado, el último momento que tuvo CAPSA fue solamente con información de la macroeconomía general de la Argentina y no hubo una ecuación económica financiera», señaló.

Por: Bache3000

Ante esta situación, los concejales convocaron a una Legislativa Ampliada Extraordinaria para unificar criterios antes de la reunión del Directorio del EAMCEC programada para hoy, donde se tratará, entre otros temas, la definición de la tarifa 2025 para el centro de esquí.