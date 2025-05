Rivero contra LLA: «Esto no le hace bien al Presidente»

(ADN).- No cesa la disputa en el mundo libertario. Ahora, Ariel Rivero salió a responder la denuncia de La Libertad Avanza de Río Negro ante la Justicia Federal de Viedma, por una campaña electoral anticipada y el uso de simbología indebida. El presidente de Primero Río Negro manifestó que “es irrisoria, inapropiada, y extemporánea”.

Y aseguró: «Esto no le hace bien al Presidente» en relación a cómo toma el electorado estas tensiones entre espacios afines. «Milei es uno solo y tiene millones que lo acompañamos, yo orgullosamente soy uno de ellos”, subrayó.

Rivero señaló que “solo basta con remitirse los antecedentes periodísticos, de nuestra candidatura a gobernador provincial en 2023, las actas judiciales de todas nuestras presentaciones incluyendo avales, afiliaciones y el resto de la documentación exigida y finalmente a la audiencia del 13 de noviembre de 2024 presidida por el juez Federal subrogante con competencia electoral, Hugo Greca, en la que se confirmó que se habían cumplido todos los trámites para el reconocimiento de la personería, la presentación del nombre y el logo, como así también la cantidad necesaria de adhesiones”.

El dirigente agregó que “incluso acerca de la simbología en esa oportunidad el propio juez Greca subrayó que ‘no se han presentado oposiciones del resto de las fuerzas políticas reconocidas y que le dará vista al fiscal subrogante para que se expida y pasar a la siguiente etapa’ (Diario Río Negro 13/11/24), cuestión que finalmente sucedió y que finalizó el día 25 de marzo de 2025 con la confirmación oficial de la Secretaría Electoral Nacional sobre la inscripción definitiva en el Sistema de Gestión de Agrupaciones Políticas (SIGAP) del partido de distrito Primero Río Negro».

Rivero dijo que “nuestro logo identificatorio, además de tener la aceptación formal de la justicia, es el mismo que utilizamos en la campaña de nuestro partido, por entonces solo local, para las elecciones a gobernador del 16 de abril de 2023, cuando aún no existía el partido que ahora pretende impugnarlo. Es más, ese mismo día, la presidenta del partido que hoy nos denuncia, fue la candidata a intendente municipal por nuestro partido con esa simbología en San Antonio Oeste”.

Agregó que “luego, para las elecciones legislativas del 2023, tanto en las PASO celebradas el 13 de agosto de ese año como las legislativas del 22 de octubre de 2023, la actual diputada nacional por Río Negro, fue candidata por el partido FE en alianza con la Libertad Avanza a nivel nacional, ya que no contaba con sello propio en la provincia”.

Mientras tanto y desde fines de 2022 en la provincia ya existía el partido Primero Río Negro con sus colores negro y amarillo con la figura del león, tal cual se puede apreciar en distintas publicaciones periodísticas o incluso en alguna publicidad estática que aún se mantiene a la vera de algunas rutas de la provincia.

Referido a la simbología, estética, colores y referencias que se mencionan en la denuncia, más allá de la aceptación oficial de la justicia federal, es fácilmente comprobable las notorias diferencias que existen entre nuestro logo identificatorio con los colores negro y amarillo, la figura del león y la mención de Primero Río Negro, y el de colores violeta, ocre y celeste con la imagen de un águila y con la mención de La Libertad Avanza.

Rivero manifestó que “en cuanto al anticipo de la campaña electoral que se sostiene en la presentación, no existe de ninguna manera como tal, ya que lo que se promociona en redes sociales es la existencia de nuestro partido, pero en ningún caso se promueven candidaturas de ninguna índole, salvo la mención de nuestro acompañamiento como partido al presidente Javier Milei, situación que venimos sosteniendo desde antes que ocupe la primera magistratura”.

Finalmente manifestó que “lo que necesita la política es discutir ideas y propuestas y no andar discutiendo sobre los loguitos o los signos y ocupando el tiempo de la justicia en estas cuestiones”.

“Esta gente no le hacen bien al presidente, no le hacen bien al cambio en la política y no le hacen bien a Río Negro. Lo único que quieren es seguir teniendo un carguito, repartiendo lugares entre los amigos y no entienden que, en política, los consensos se logran sumando voluntades y eso es lo que necesita Javier Milei. Milei es uno solo y tiene millones que lo acompañamos, yo orgullosamente soy uno de ellos”.