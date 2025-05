Presión a las provincias para adherir al «dólar colchón»

(ADN).- Tras el lanzamiento del plan que busca fomentar el uso de los dólares «del colchón» el gobierno de Javier Milei prepara el terreno para su puesta en marcha efectiva, algo que depende en buena medida de que las provincias adhieran, pero sobre todo que los gobernadores sigan la línea política del Ejecutivo nacional, en cuanto a no investigar a quienes usen dinero no declarado.

Para ello, el Gobierno actúa en dos frentes: por un lado, el administrativo, a través de ARCA, y por otro lado el político, mediante el contacto directo con los gobernadores. En esa tarea están el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, que organizaron una charla por videoconferencia con 17 jefes provinciales (Alberto Weretilneck incluido) para darles información sobre el plan.

La idea que transmiten desde el Gobierno es ser «ser proactivos», es decir, no esperar a que los mandatarios adhieran al llamado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos» sino convencerlos de sumarse.

Lo que no dicen de forma directa, pero sugieren entre líneas, es que el comportamiento en materia impositiva de cada distrito será muy importante para que la gente decida usar los dólares «del colchón» en la economía formal. En Buenos Aires, la provincia más poblada del país, el rechazo del Axel Kicillof al plan de Milei ya muestra que el Gobierno puede encontrar trabas a su objetivo.

Más allá de la adhesión de las provincias a la medida, que ya está en buena parte reglamentada por un decreto y por las resoluciones de ARCA que elevaron los montos máximos para informar operaciones bancarias y de billeteras virtuales, lo que necesitan Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para que los dólares no declarados se vuelquen al consumo y la inversión es también algo de colaboración política.

«En esencia, lo que no tienen que hacer los gobernadores es investigar a quienes el Gobierno nacional no investiga», explicaron en Casa Rosada al sitio iProfesional. En ese marco, lo que necesitan particularmente es que las provincias no quieran cobrarles a esas personas el impuesto a los Ingresos Brutos.

Algo de esto empiezan a conversar los emisarios del Ejecutivo con los gobernadores más dialoguistas, aunque afirman que la reunión por videoconferencia de este martes fue solo «una charla informativa» para brindarles detalles de la medida, en la que los mandatarios hicieron «consultas técnicas». Según deslizaron en el Gobierno, encontraron «buena predisposición».

De la charla por «zoom» que se extendió aproximadamente por dos horas participaron Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

También estuvieron Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), mientras que Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) estuvieron representados por los ministros de Economía y Finanzas de sus provincias.

Mediante un comunicado, el organismo recaudador informó que el objetivo es garantizar junto a las provincias «las condiciones establecidas en el nuevo régimen simplificado de Ganancias» que forma parte del plan, «preservando la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones».

En esa línea, ARCA advirtió que «aquellas provincias que no adhieran al mencionado régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50 millones)».

Si bien la charla fue, oficialmente, a título informativo, el interés del gobierno de Milei en activar el contacto directo con los gobernadores sobre el plan «dólares del colchón» también pasa por la influencia que tienen en el Congreso, donde próximamente ingresarán los proyectos de ley que buscarán «blindar» a los ciudadanos que usen las divisas no declaradas.