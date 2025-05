Piden el bono VMOS para atender la crisis productiva

(ADN).- Frente a la crisis que atraviesan los sectores del turismo, la industria y la producción en Río Negro, legisladores del bloque PJ-NE reclamaron hoy, que parte de los dólares que ingresarán a la provincia como primer desembolso del consorcio VMOS (60 millones) por la construcción del oleoducto, sean destinados a atender estos sectores que generan empleo y dinamizan la economía.

Los dirigentes del peronismo presentaron esta modificación en comisiones, donde se trató el proyecto del Poder Ejecutivo que se debatirá mañana en el recinto.

“En este momento es tiempo de defender la productividad», exhortaron desde la bancada que conduce Daniel Belloso. Y justificaron su iniciativa en que «Río Negro atraviesa una crisis profunda: está destruido el sector turístico, la industria está cerrando -como es el caso de ALPAT- y la fruticultura está absolutamente amenazada con el ingreso de importaciones”. «Frente a este escenario, no se puede desaprovechar esta oportunidad de ingreso de recursos. En una provincia donde se desmantela el entramado productivo, es fundamental destinar estos fondos a sostener las oportunidades de la industria, el turismo y la producción local, sectores clave que hoy están en riesgo y cuya caída pone en juego miles de puestos de trabajo”, subrayaron.

La propuesta impulsa una nueva redacción para el artículo que define el destino de los 100 millones de dólares anuales comprometidos en el acuerdo (60 millones por Aporte al Desarrollo Territorial y 40 millones por Contribución por Aporte Comunitario). Desde el bloque se propone que esos fondos se destinen principalmente al sostenimiento del entramado productivo provincial, la asistencia a municipios y la integración de los sectores urbanos más postergados.

En primer lugar, se plantea la creación de un Fondo de Emergencia Energética, con el objetivo de financiar una tarifa diferencial que subsidie el consumo de gas y electricidad para los sectores de la industria, el comercio y la producción que se encuentran fuertemente afectados por el aumento de los costos energéticos.

Asimismo, la propuesta establece que parte de los fondos se distribuya entre los municipios y comisiones de fomento según el régimen de coparticipación vigente, con el objetivo de crear un fondo de infraestructura local. En este sentido, se hace especial énfasis en la necesidad de avanzar en obras esenciales que hoy están paralizadas y limitan el desarrollo productivo y turístico, como el gasoducto cordillerano o la provisión de servicios básicos en barrios populares.

Por último, se propone la creación del Fondo de Integración Socio Urbana Rionegrino (FISUR), destinado a financiar proyectos de urbanización, acceso a servicios, conectividad, saneamiento, regularización dominial y adquisición de tierras para generar nuevo suelo urbano.

“El eje de nuestra propuesta es claro: no hay destino para una provincia que se limite a exportar recursos mientras se destruye su economía interna. Esta es una oportunidad única para volcar recursos a sectores que están en crisis y que generan trabajo genuino. No se puede hablar de desarrollo si no se sostiene a quienes producen, a quienes emprenden, y a quienes hoy no tienen acceso ni a los servicios básicos”, señalaron desde el bloque.

La bancada justicialista subrayó que su planteo busca abrir el debate sobre el modelo económico de Río Negro y garantizar que los recursos generados por este acuerdo sirvan para proteger el empleo, la producción y el derecho de todos los rionegrinos y rionegrinas a vivir con dignidad.