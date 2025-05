“No voy a rifar la unidad”. El mensaje de Cristina al PJ

(ADN).- La magra performance de los candidatos peronistas en Chaco, Salta, Jujuy y San Luis, que se acentuó por la proliferación de postulantes por afuera de las listas oficiales, provocó fastidio en el kirchnerismo, que fue señalado por tener una política cerrada, con intervenciones partidarias en los distritos norteños. En ese marco, la presidenta del peronismo, Cristina Kirchner, avisó a sus interlocutores que su objetivo es cambiar la dinámica derrotista. “No voy a rifar la unidad”, enfatizó.

El mensaje llegó a las carpas de Sergio Massa y Axel Kicillof que lo recibieron con alivio, tras reunir sus mesas chicas para analizar el resultado de las elecciones. “Sin unidad y con pelea de candidatos flojos, te va mal”, sintetizaron desde el Instituto Patria al diario La Nación.

No obstante, en el entorno de la expresidenta relativizaron su responsabilidad en el fracaso electoral del PJ en las provincias. “En Salta el peronismo estaba sumido bajo el ala del gobernador (Gustavo) Sáenz, no era una alternativa potente y corría el riesgo de perder la personería. En Jujuy el PJ perdió la provincia hace muchos años, la situación no es de ahora. Y en Chaco el Coqui (por Jorge Capitanich) hizo todo lo posible por contener al peronismo y la que dividió fue la intendenta (Magda Ayala) que jugó con (Ricardo) Quintela en la interna nacional; él es el jefe político, que se haga responsable”, dijeron en el Patria.

El dardo a Quintela y sus “sponsors”, entre los cuales el kirchnerismo menciona a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, implica un señalamiento a sectores del PJ a los que acusan de ser “funcionales a (Javier) Milei” porque, en en fondo, en el partido que fundó Juan Domingo Perón creen que la confrontación seguirá siendo mano a mano con La Libertad Avanza.

No es exactamente la misma lectura que hizo Kicillof. “No se me ocurre que a nadie le haya parecido una buena jornada para el peronismo”, dijo un colaborador estrecho del gobernador, en línea con lo que había afirmado el lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En La Plata no se hacen cargo de sus contactos con Quintela y tienen su propia receta para evitar que el PJ siga perdiendo en las urnas: “Lo venimos diciendo desde las elecciones pasadas. Tiene que haber unidad , lo más abarcativa posible”, sostuvieron.

Como para que no queden dudas, agregaron: “Nadie más que nosotros trabaja en función de la unidad. Si no fuera por el compromiso que tenemos en lo que creemos, ya estaría todo totalmente dinamitado”. Así lo afirmó un funcionario con despacho en la administración axelista, que siente que los “cascotean todo el tiempo” desde el propio PJ.

El exministro-candidato Massa es uno de los pocos dirigentes relevantes del panperonismo que habla tanto con Cristina Kirchner como con Kicillof. De hecho, su prédica interna llegó a las paredes del conurbano: “Massa es unidad”, rezan las pintadas sobre la avenida General Paz y la autopista Panamericana, en el corredor norte de la Provincia. “Con unidad y buenos candidatos, nos va a ir bien”, asegura el tigrense en los encuentros reservados del PJ.

Tanto Massa como Cristina y Kicillof -y también sus colaboradores más cercanos- tuvieron acceso en las últimas horas a un informe elaborado por especialistas electorales cuyo título es “Análisis comparativo de los resultados del peronismo 2025 vs. 2023″. En el trabajo se detalla la merma de votos en Chaco (10 puntos porcentuales), Salta (30 puntos) y Jujuy (28 puntos). En Chaco, incluso, se destaca el ítem “total peronismo unido”, con el 46,27% de los votos, contra 45,2 de la UCR + LLA. De ahí la bronca por la derrota de Capitanich ante el surgimiento de otras tres listas por afuera de la estructura partidaria.

El documento también puntualiza en el caso de Salta, donde incluye como lista representativa del peronismo a la del gobernador Sáenz. Ahí sostiene que si a la Alianza unidos por Salta se le sumaran los votos de otras cinco nóminas (el Frente Justicialista salteño; Vamos Salta; Partido de la Victoria, Patria Grande y Kolina) hubieran reunido el 45% de los votos, contra menos del 30% de LLA. Todas las cuentas se toman con los libertarios como contendientes directos.

Cristina Kirchner está enfocada en su candidatura a diputada provincial en la Tercera Sección del conurbano y en la interna que mantiene con el gobernador Kicillof, pero le presta atención al armado político-electoral en las provincias del interior. Recientemente comprometió su apoyo al intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, el candidato del PJ a gobernador de Corrientes, distrito que visitará en junio próximo.

El PJ correntino también fue intervenido y normalizado por la gestión de Cristina en el Partido Justicialista nacional. Y en la sede de la calle Matheu diferencian este caso de lo que terminó sucediendo en Salta y Jujuy. “No es sorprendente que al PJ le haya ido mal en esos lugares”, deslizaron en el comando peronista, donde no ven con buenos ojos el posicionamiento de dirigentes como la senadora nacional Carolina Moisés.