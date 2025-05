“Necesitamos con urgencia un plan estratégico de salud”

(ADN).- El equipo de salud de Primero Río Negro realizó el año pasado un pormenorizado informe de situación del sistema público en la provincia, y a partir de allí comenzó a diseñar un proyecto diferente al que se está aplicando. En ese sentido, desde el partido indicaron que se busca dar «resolución de uno de los conflictos más graves y preocupantes que atraviesan los rionegrinos».

Este año, el equipo asesor le propuso al presidente del espacio, Ariel Rivero, realizar una tarea similar pero en sanatorios y clínicas del sector privado, en el entendimiento que «la solución del conflicto pasa en principio por diseñar un plan serio, de calidad y de efectivo cumplimiento del sistema público y luego articular adecuadamente la actividad público-privada».

Es así que se vienen produciendo visitas programadas a distintos establecimientos privados a lo largo y ancho de la provincia. Este lunes se visitó el Instituto Médico Patagónico (IMEPA) con sede en Choele Choel.

En la oportunidad Rivero se reunió con los doctores Carlos Debole y Ricardo Martín integrantes del directorio de la institución, con quienes conversó sobre la situación en materia de salud en ese lugar del Valle Medio, se interiorizó sobre el funcionamiento, equipamiento y necesidades del centro de salud, realizó una recorrida del lugar y conoció el programa de inversiones.

En medios locales el titular de Primero Río Negro destacó “la importancia de tener este tipo de emprendimientos en funcionamiento, valoró la inversión realizada en tecnología y señaló que esta provincia necesita imperiosamente un verdadero programa de salud y una gestión eficiente, comprometida y transparente, optimizando las compras, controlando la trazabilidad, jerarquizando al personal, a través de ese plan que debe cumplirse al pie de la letra y con carácter de prioritario”.

Rivero agregó que “en ese proceso hay que ir articulando la atención de nuestra gente con el sistema privado, con un adecuado contrato de prestación de servicios y utilización de aparatología, que tenga un control estricto para evitar excesos y suspicacias”.

Finalmente advirtió que “el gobierno parece no haber tomado conciencia de la situación de la salud de los rionegrinos que no pasa por designar a un destacado cardiólogo al frente del Ministerio, sino que se necesita un programa, un plan serio, para cuidar la salud de nuestra gente, recursos, inversiones, reconocimiento al personal y no andar prometiendo hospitales en una campaña electoral”.