Milei: «La inflación tiene fecha de defunción»

(ADN).- El presidente Javier MIlei reconoció que “la inflación todavía es alta», pero volvió a plantear que “tiene fecha de defunción», y aseguró que eso ocurrirá «a mitad del año que viene». «Y ahora es el momento de empezar a crecer”, indicó. Lo hizo en su discurso en el Congreso Económico Argentino en el marco de la Expo EFI 2025.

Milei destacó -ante la presencia de inversores y economistas en el marco de la Expo EFI 2025 -que este es «el mejor Gobierno de la historia argentina». Y afirmó que “Concluimos la etapa de la estabilización, hoy es la hora del crecimiento económico”.

Asimismo, volvió a valorar el levantamiento del cepo: Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”, dijo.

En su discurso, el presidente volvió a cuestionar al Congreso: «Es el lugar donde debería respirarse la restricción presupuestaria, pero deben respirar con la máscara de buzo, es el lugar donde están los degenerados fiscales”, señaló.

Y advirtió que “Salvo José Luis (Espert) y yo, cada diputado que se le asignaba cinco minutos, hablaba diez. ¿Cómo podía pretender que cumplan con la restricción presupuestaria si no podían cumplir con la cantidad de tiempo para hablar? No saben dibujar un cero ni con un vaso, por eso tuvimos el desastre fiscal que tuvimos».

«Hicimos un ajuste del 15 puntos del PBI en 6 meses, eso sí que es para el Libro Guinness de los récords», dijo, y tildó de «cavernícola» al gobierno de Alberto Fernández.

Después, se expresó duramente contra el ex ministro Martín Guzmán y los legisladores: «esa estupidez de ley que sacó el imbécil, incapaz, infradotado de Guzmán, que obliga a tener que pasar el programa con el FMI por el Congreso, donde están los degenerados fiscales».

«Les duele, todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el Congreso (al acuerdo con el FMI) y empezaron a llorar todos los ñoños republicanos. La verdad, dicho sea de paso, no me importan sus sentimientos, yo juego dentro de la ley, soy bilardista, y dentro de la cancha vale todo, estaba permitido en el reglamento, que la vayan a buscar, la tienen adentro», agregó.

En otro tramo de su alocución, volvió a referirse a a apertura del cepo: «Los laboratorios que venden Adermicina están felices con tanto dolor en los mandriles. Es increíble, hay algunos que todavía hablan de atraso cambiario en un contexto donde el tipo de cambio está libre, no solo no se les dio el escenario apocalíptico de que iba a romper los $1400, sino que cada vez está más cerca de la banda de abajo».