Milei busca quedarse con todo: «El PRO quedó obsoleto»

(ADN).- Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei celebró la victoria de su candidato, el actual vocero Manuel Adorni, y volvió a cargar contra Mauricio Macri, en medio de la polémica por un video generado con inteligencia artificial que el PRO le atribuyó a cuentas vinculadas al oficialismo. Auspició, además, un acuerdo con dirigentes del partido amarillo sin la participación directa del expresidente. Es decir, una alianza por fuera de los partidos.

“Yo entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende, pero su espacio parece que tampoco las entiende. Las redes tienen una lógica», expresó este lunes por la mañana y añadió: “No entender el humor de las redes y eso achacármelo a mí… Qué bajo vienen de IQ (coeficiente intelectual, en inglés) para no entender un chiste de las redes. Los dirigentes están tomando nota de que Pro es una herramienta que quedó obsoleta, debe entender que su momento pasó y no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo».

Asimismo, de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Milei insistió en que las negociaciones con dirigentes del macrismo avanzan “independientemente de Macri”. “¿Ignoran las fotos de mi hermana con Sebastián Pareja, Lule Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo y José Luis Espert?”, enumeró. Y fue aún más explícito: “Trabajamos con muchos dirigentes de PRO en la provincia. El acuerdo está avanzado, le guste o no le guste a Macri”.

“Son parte del partido del Estado. ¿Qué diferencia hay entre lo que propone PRO y el kirchnerismo? Ninguna. En eso vamos a avanzar fuertemente, las negociaciones están avanzadas y el la provincia de Buenos Aires vamos a dar el batacazo”, aseguró en diálogo con A24.