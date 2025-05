La «libertad» avanza contra el periodismo

(ADN).- El gobierno nacional escala su ataque a la prensa. Podría decirse que la «libertad» no es para el periodismo y el oficialismo avanza contra los medios de comunicación y periodistas que no opinan a favor de la administración Milei. Hoy, los pocos reporteros que no son escrachados son los militantes libertarios.

Tras semanas de fuertes mensajes de Javier Milei contra el periodismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó este viernes a las críticas hacia lo que definió como “una profesión que tiende a desaparecer”. El ministro compartió un video de una editorial de un periodista en Radio Rivadavia, que aseguraba que los ataques de Milei a la prensa son “para polarizar” y que, más que “indignarse”, el periodismo debería “entender que es político”.

El conductor de radio citaba una encuesta de Zuban Córdoba y aseguraba que “el 81% de la gente dice que el periodismo político es poco creíble”. “¿Quieren la verdad? Es la verdad. ¿Me gusta? No. Pero nosotros como periodistas tenemos que poder leer esto sin vergüenza. Mucha gente desconfía del sistema periodístico argentino. ¿Y qué me miran? ¿Estoy diciendo una mentira? El periodismo argentino está desprestigiado“, argumentó.

Según Jonatan Viale, los motivos podían ser varios, aunque sostuvo que “cada uno sabrá”: “Nos habremos equivocado, mucho o poco, habrá muchos operadores, habrá gente que le hizo la campaña a Alberto (Fernández). Pero además de decir que está mal, indignarnos y decir que nos ataca, que es verdad que nos ataca, entendamos que es netamente político. Ochenta por ciento de imagen negativa. En algún momento el periodismo va a tener que preguntarse por qué”.

Es este video del periodista de Radio Rivadavia, el cual fue compartido por Agarra la Pala (@agarra_pala), una cuenta de X reconocida por escribir a favor de Milei -este viernes también apuntó contra LN+ al publicar un video de Paulino Rodrigues con la frase “así miente LA NACION en vivo”.

“JONI VIALE SE LA PUDRIÓ TODA AL PERIODISMO TRADICIONAL, SACÓ UNA ENCUESTA BOMBA Y ESCUPIÓ VERDADES ¡MILEI TENÍA RAZÓN!“, publicó sobre el video de Jony Viale.

Caputo citó esta publicación y, sobre ella, escribió: ”Esa encuesta no es otra cosa que un anticipo de lo que inevitablemente va a suceder a menos que el periodismo tome nota y cambie: es una profesión que tiende a desaparecer. Y nada tiene que ver este gobierno. Es puro mérito propio».

Repetidos ataques a la prensa

El Ministro de Economía se sumó a lo que ya es una seguidilla de publicaciones diarias de Milei, funcionarios o figuras cercanas a él y sus seguidores contra la prensa en redes sociales. Hace tan solo dos días, el Presidente publicó un nuevo mensaje donde afirmó que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”.

“Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir (lo hacen 7×24) yo les pregunto: ¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si cometen un error, ¿qué les parece pedir perdón?“, arrancó.

“Al mismo tiempo es indignante que cada vez que se les señalan los errores (no se bancan el vuelto), en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa”, sumó. Luego dijo que “las redes sociales muestran los seres despreciables” en los que se convirtieron los periodistas.

El mensaje del titular del Poder Ejecutivo no sorprendió: dos días antes, la cuenta @MileiEmperador había publicado casi las mismas palabras. “No odiamos suficientemente a los ‘periodistas’. Todavía”, había escrito el perfil de la red social X adjudicado al asesor presidencial y que, además, es la constante iniciadora de ataques a la prensa que son luego repetidos por militantes, funcionarios y cuentas anónimas libertarias.

Santiago Caputo también fue protagonista de un reciente incidente con un fotoperiodista, el cual le sacó varias fotos durante su ingreso al debate de candidatos porteños. El asesor presidencial le respondió con un rostro de desprecio, le tapó la cámara y, luego, sacó su celular para capturar la credencial de prensa que tenía colgada.

Desde el Gobierno justificaron el accionar del funcionario. Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que no había “ningún problema” y argumentó que el asesor quería conseguir del nombre del reportero gráfico para ver “si había salido bien en las imágenes”.