Guerra abierta entre LLA y Primero Río Negro

(ADN).- Las tensiones entre La Libertad Avanza y Primero Río Negro se potenciaron tras la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los espacios entraron definitivamente en una guerra abierta. La disputa por los sellos y Milei, denuncias judiciales y armados políticos en danza de cara a octubre, y las «charlas» con Tortoriello conforman parte del enfrentamiento en el mundo libertario.

La última secuencia de la disputa fue así: Ariel Rivero salió a capitalizar el triunfo del vocero presidencial Manuel Adorni en territorio porteño y emitió un mensaje conciliador para lograr la unidad mileísta. Pero la diputada Lorena Villaverde lo confrontó con una foto junto a Karina Milei en el búnker libertario, que acompañó con la frase: «sumaremos dirigentes, no espacios obsoletos». En rigor, lo que la jefa de LLA de Río Negro expresa, no es ni más ni menos que la estrategia nacional. Todo violeta.

Pero los libertarios no se quedaron ahí y los apoderados del partido, Damián Torres y Jonathan O’Rourke, se presentaron en la Justicia Electoral Federal para denunciar a Primero Río Negro por violación al Código Electoral, considerando que el partido de Rivero comenzó un «campaña electoral anticipada», «afectando el principio de igualdad entre agrupaciones políticas».

El partido ya había avisado acciones penales contra la utilización indebida de simbología, estética, colores y referencias que «inducen a confusión» con el partido La Libertad Avanza, pretendiendo erigirse ante la ciudadanía del distrito como el instrumento electoral del actual presidente de la Nación, Javier Milei, cuando en realidad ese vínculo lo detenta nuestra agrupación de manera legítima y reconocida. Este planteo surgió hace semanas, en un encuentro en Roca de la mesa de acción política de LLA.

La réplica de Rivero

Cuando Villaverde habló de «estructuras obsoletas que no sirvieron para combatir al populismo» sonó a mensaje para el PRO, que perdió su bastión y quedó al borde de una diáspora fulminante de dirigentes a LLA, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Rivero también entendió que la frase comprendía a Primero Río Negro.

Ayer, el dirigente respondió en CNN Radio Roca. «Hay una incertidumbre de lo que realmente quieren como proyecto político. Por un lado, te critican, por otro no te quieren, te dicen casta, y después te convocan a hablar. Ese no es mi estilo”, sostuvo. Y redobló la apuesta. Dijo que su espacio está en «el camino correcto, representamos las políticas del gobierno nacional».

El dirigente dejó un mensaje claro y advirtió que «no alcanza con ser de la Libertad Avanza. Me parece que no hay que subestimar a la gente, la gente mira a los dirigentes, el accionar que tienen, su compromiso, lo que han hecho. No votan a cualquiera, no nos equivoquemos».

«A mí me interesa armar un proyecto político para transformar la vida de los rionegrinos», indicó Rivero, y soló una bomba: «Los diputados deben defender los intereses de la provincia de Río Negro y tratar de no salir tanto en los diarios, defendiéndose de las acusaciones que tienen en la justicia penal».

«Charlas» con Tortorillo

LLA tiene previsto una ronda de charlas con dirigentes afines para nutrir el espacio. Entre ellos, el diputado nacional Aníbal Tortoriello, que se promociona como candidato a senador libertario en la boleta violeta. Pero el diálogo aún no comenzó.

Por eso, Rivero se adelantó y dijo que «hay que hablar y hacer política con los que creen en un proyecto político institucional». En ese sentido, valoró el diálogo con el diputado nacional: “Hablo mucho, lo respeto. Todo el que fue intendente tiene una experiencia ejecutiva valiosa”, afirmó.