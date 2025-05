Fuerte crítica de Aguiar a Milei por el trato a la prensa

(ADN).- “Es un intento gravísimo de disciplinamiento”. Así calificó el jefe nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, a la denuncia penal que el presidente Javier Milei le realizó a los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad por presuntas calumnias e injurias. “El ataque a los periodistas es un ataque a toda la comunidad y debilita aún más la democracia”, consideró.

La denuncia del Presidente fue radicada en la Cámara Federal porteña, y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

“Desde un primer momento los estatales sufrimos en carne propia los ataques del Gobierno, pero ahora decidieron escalar una posición más. Están utilizando el poder del Estado para agredir y estigmatizar a la prensa”, apuntó Aguiar.

Desde el gremio recordaron que el referente estatal también fue uno de los objetivos de la persecución judicial del Gobierno nacional, siendo denunciado en septiembre del 2024 por sus declaraciones en el marco de una protesta de ATE.

En referencia a los constantes ataques discursivos que Milei ha tenido contra muchos periodistas durante su mandato, el dirigente indicó: “No podemos naturalizar los discursos violentos y tenemos que reaccionar frente a esta persecución que nos perjudica a todos como sociedad. Tenemos que seguir defendiendo que exista pluralidad y diversidad de voces. Es la única manera de poder garantizar el derecho a la información que tiene toda la comunidad”.

“Las denuncias penales que se conocieron en las últimas horas vienen a completar una política de estado que se inició hace meses con el cierre de medios públicos y el uso discrecional de la pauta oficial”, agregó.

Aguiar indicó que “desde nuestra representación, pero además como trabajadores, no podemos callar en este momento, no podemos mostrar un silencio cómplice porque el periodismo tiene que ser la voz de aquellos que no tienen medios propios para poder ser escuchados. Es evidente el intento de disciplinar, de infundir miedo porque saben que el temor paraliza. Si hay miedo, no hay reacción. Por eso nuestra respuesta tiene que ser clara, no lo van a lograr. No nos vamos a atemorizar. Vamos a confrontar”, concluyó.