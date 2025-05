Ficha Limpia terminó de detonar la relación PRO-LLA

(ADN).- Un día después de la caída de ficha limpia en el Senado, el presidente del PRO, Mauricio Macri, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y dijo que es el “único responsable” de que el proyecto no haya sido aprobado. “Es muy triste. Este gobierno defraudó a millones de argentinos. Teníamos la esperanza de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política y donde hayan reglas de juego claras. Esta ley no se pudo haber caído nunca”, expresó.

Macri salió a detonar toda posibilidad -por ahora- de una alianza con La Libertad Avanza.

“El Presidente equivoca al adversario otra vez. Pro no tiene ninguna responsabilidad. Es más, Lospennato (autora del proyecto Ficha Limpia) batalló en soledad junto con una sociedad organizada durante nueve años mientras nos miraban como ridículos”, subrayó.

Macri comentó que, 72 horas antes de la votación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había señalado que los votos estaban, pero que Milei ahora asegura que no. “Esto va más allá de una elección o una discusión de quién grita más. Se trata del camino de confianza y esperanza. Era un paso adelante que involucraba optimismo para mucha gente en el país”, remarcó en A24.

El expresidente cuestionó la respuesta del Ejecutivo y planteó que esperaba que el Presidente tenga autocrítica. “Esperaba que el Presidente pida perdón, nos salió mal y que iban a buscar responsables. Pero no. No escuchamos nada violento ni enérgico contra Rovira, ni contra los senadores. De golpe Silvia Lospennato es el ogro”. Y sumó: “No es tan difícil decir ‘fracasé, me equivoqué, perdón’”.

La posibilidad de lograr un acuerdo en la provincia de Buenos Aires parece cada vez más lejano. “Esto ha complejizado mucho el diálogo por un acuerdo en la provincia”, sostuvo el exmandatario. Y calificó: “Ha sido muy danino. El Gobierno puso al único aliado incondicional que ha tenido en el lugar de enemigo”.

Lospennato

Lospennato criticó este jueves con dureza al gobierno de La Libertad Avanza por la caída en el Senado de la ley de ficha limpia, presentada como un hito en materia de transparencia política.

En una conferencia de prensa en la sede de Pro de Balcarce 412, Lospennato dijo que el Gobierno “perdió una ley que llevaba el nombre del presidente” Javier Milei. “Me da asco que sigan subestimando a los argentinos; los argentinos perdimos y la corrupción ganó”, enfatizó.

Luego, le habló directamente al Presidente. “Yo confíe en su palabra. Cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial porque faltaban votos, yo confíe en su palabra. Confíe en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que tenía. Usted a mí me defraudó”, lanzó.

Lospennato puso la mira en el cambio de los votos de los dos representantes misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (que responden al exgobernador Carlos Rovira), que impidieron que se reuniera la mayoría absoluta que exigía la ley: la votación fue 36 a favor y 35 en contra.