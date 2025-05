Ficha Limpia: el oficialismo emite mensajes ambiguos

(ADN).- Está todo está listo para que el miércoles, y luego de varias dilaciones, el Senado trate el proyecto de Ficha Limpia, un proyecto que impide presentarse a elecciones y ser electos a aquellos condenados en segunda instancia judicial. De todos modos, y más allá de que la convocatoria a la sesión ya fue oficialmente confirmada, desde el gobierno de Javier Milei sembraron algunas dudas sobre la presencia del oficialismo en la sesión.

“No nos gusta perder a nada. Y si no hay certeza de tener el número, sólo un estúpido convocaría a la sesión”, dijeron ayer, voceros habituales del Presidente. En medio de las versiones lanzadas desde el propio Gobierno sobre la falta de votos para aprobar el proyecto, el bloque oficialista del Senado, que conduce Ezequiel Atauche, emitió un comunicado en el que ratificó su voluntad de sancionar la ficha limpia.

“Este miércoles tenemos la oportunidad histórica de enviar un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad: aquellos que se quieran esconder en los fueros para evitar el veredicto de la justicia no van a tener más impunidad. Por eso ratificamos nuestro compromiso como bloque para aprobar el proyecto de Ficha Limpia que tiene media sanción de Diputados”, sostiene el comunicado.

El texto también anticipa la intención del bloque libertario de avanzar con el congelamiento de las dietas de los senadores, un tema que no estaba previsto en el compromiso asumido hace dos semanas por los jefes de bloque en una reunión de labor parlamentaria.

En ese sentido, los legisladores oficialistas manifestaron su “compromiso con la sociedad congelando las dietas de los senadores, no cobrando el aumento correspondiente a la actualización de los haberes”.

Hace dos semanas, y en consonancia con el kirchnerismo- que considera el proyecto de ficha limpia como un ataque directo a las ambiciones electorales de la expresidenta Cristina Kirchner-, el oficialismo en el Senado aplazó el tratamiento del proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados. Tras el último aplazamiento, surgieron entonces sospechas de un pacto no escrito entre el Gobierno y los leales a la expresidenta, que quedaría fuera de la cita electoral nacional de este año, en caso de aprobarse la norma.

Pero la insistencia de la oposición dialoguista en la Cámara alta impulsó el tratamiento del proyecto este miércoles.

Cuando falta un día para la sesión, convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, desde el Poder Ejecutivo renacieron las dudas sobre su tratamiento efectivo, horas después de que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, fuera enfático al afirmar, en entrevistas radiales, que “están los votos para aprobar (la ley). Ya no quedan dudas”. En off the record, otros altos funcionarios nacionales también expresaron al diario La Nación su confianza en la aprobación de la norma, otra muestra de la falta de unanimidad que hoy reina en el oficialismo, en relación a “sacar de la cancha” a la expresidenta.