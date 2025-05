«Es un saqueo». El PJ justificó su rechazo al acuerdo VMOS

(ADN).- El bloque de legisladores del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro justificó su votó en contra de dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo provincial en materia energética. «Reafirmamos nuestro compromiso con un modelo productivo sustentable, con inclusión y soberanía. No seremos cómplices del saqueo ni del ajuste», advirtieron.

La bancada opositora se opuso a la ratificación del acuerdo con el consorcio VMOS S.A. y la renegociación de una concesión hidrocarburífera con TECPETROL e YPF. Ambos expedientes fueron tratados en única vuelta en la sesión del jueves en la Legislatura.

El legislador Leandro García fundamentó el rechazo: “Este proyecto no solo no compensa el desastre económico que generan las políticas de Milei y que convalida JSRN en el Congreso. Todas las actividades están en crisis: la fruticultura, el turismo, la construcción, el comercio, también el sector público, hoy de paro por el atraso salarial”, aseguró.

Desde el bloque PJ-NE recordaron que propusieron redirigir los fondos comprometidos hacia el sostenimiento del entramado productivo provincial, la asistencia financiera a los municipios y la integración de los sectores urbanos postergados. Sin embargo, esa alternativa fue descartada por la mayoría oficialista y sus aliados.

García criticó además la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que «vacía de poder de negociación a la provincia y consolida un modelo extractivista a espaldas de las necesidades de las y los rionegrinos». «Por adherir al RIGI desaprovechamos una oportunidad histórica para negociar con autoridad, porque el oleoducto es indispensable para seguir explotando Vaca Muerta, y solo nuestras condiciones naturales y geográficas lo permiten. Si el acuerdo hubiera sido por el 1%, Río Negro se quedaba con 3000 millones de dólares, no con 1000 como festejan hoy”, expresó.

Sobre el bono anunciado por el gobierno como compensación, el legislador dijo: “Es apenas de 60 millones de dólares, la mitad de la masa salarial mensual de la provincia, y menos de la mitad de los vencimientos de deuda que tiene Río Negro en 2025”.

Finalmente, llamó a no naturalizar las contradicciones del modelo económico impulsado por Milei y respaldado por el oficialismo rionegrino: “Tenemos la responsabilidad de advertir que esta crisis a la que nos lleva Milei requiere construir un Estado fuerte en la provincia, que defienda nuestros puestos de trabajo, nuestra economía, nuestros recursos. No podemos agachar la cabeza y convalidar que pase por Río Negro un oleoducto o un gasoducto, mientras Alpat deja 500 familias en la calle por no poder pagar el gas. Es una contradicción evidente”.

“Ya prometieron una planta de GNL que no se va a hacer, como hicieron antes con el hidrógeno verde o la planta nuclear. Nada se concretó y la economía rionegrina sigue retrocediendo”, concluyó García.