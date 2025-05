Doñate criticó a Casal por el dictamen contra Cristina

(ADN).- El senador Martín Doñate criticó al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien ayer emitió un dictamen en el que pide que se eleve la pena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. Con ese paso formal, ahora la Corte podrá definir.

«Cuando Clarín anunció ´El tiro que no salió, pero el fallo que sí saldrá’, ya estaba cantado que Eduardo Casal no iba a hacer otra cosa que la que hizo hoy» (por ayer), escribió Doñate en X. El dirigente peronista, que también ocupa la Secretaría de Justicia del partido a nivel nacional, indicó que «su dictamen es parte de la maquinaria de persecución judicial que busca eliminar a Cristina del escenario electoral».

La referencia es que si la Corte confirma la condena, la jefa del PJ no podrá participar de las próximas elecciones porque además de una condena con prisión efectiva, se pide inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

«Fallaron cuando intentaron matarla. Ahora insisten con proscribirla», ratificó el senador rionegrino. Y agregó «Casal es un engranaje central de la mafia judicial que articula con Clarín, el macrismo y una Corte Suprema sometida al poder económico».

Doñate aseguró que «no buscan justicia. No juzgan. Ejecutan una estrategia: garantizar que el poder real no sea incomodado, que la política no toque privilegios, que ningún proyecto de justicia social tenga futuro». «Porque Cristina Fernández de Kirchner representa lo que ellos no toleran: Una Argentina con derechos, con memoria, con soberanía, con dignidad», subrayó.

«Sí, hay cosas que no hicimos. Cosas que no se lograron concretar. Una gran reforma judicial. Errores que no podemos volver a cometer», arremetió. También advirtió: «Y libertades que siguen postergadas».

Por último, remarcó que «nuestra generación tiene una responsabilidad histórica: construir una nueva arquitectura institucional en la que el Poder Judicial garantice a la sociedad un servicio verdaderamente independiente, igualitario y democrático. Porque si no lo hacemos, no habrá país que defender ni libertad que celebrar», advirtió.